Хоће ли Бијељина имати гријање ове године?

Аутор:Сања Трифковић
Коментари:0
Иза грађана Бијељине је једна од најлошијих сезона гријања. Станови су више били хладни него топли, а ни сада није баш потпуно јасно како ће се гријати.
Током љета су имали најаве да гријања можда неће бити и да други угаљ, сем угљевичког, кога нема за комерцијалну продају, не одговара котловима. Грађани не знају шта ће их дочекати 15.октобра.
"Биће свашта, нека се сналази ко како зна", "Власт крива, допустила је тако да нема град Бијељина угаљ, овај гријање", рекли су грађани.
Петровић препоручује куповину топлотних пумпи, прије него рјешење проблема топлане. Топлана је расписала јавну набавку за угаљ, али не може гарантовати континуитет и квалитет гријања. За сада је изабран један понуђач, чека се период за право жалбе, како би угаљ коначно био набављен и довезен на депо топлане. Али ни то не гарантује топле радијаторе.
"И онда ћемо врло вјероватно у неизвјесној грејној сезони за кориснике Градске топлане да опет добављач у овом дијелу не може „родити“ угаљ ако он није произведен на руднику Угљевик и свједочити још једној неизвјесној грејној сезони", тврди градоначелник Бијељине Љубиша Петровић.
Градска топлана тражила је и добила повећање цијене гријања од 25 одсто и кредит од 2,6 милиона КМ за нормално функционисање. Гдје је новац од кредитног задужења као и исплаћени новац од Градске управе, питају се у Скупштини?
"Грађани заиста не желе да знају процедуре набавке енергената за градску топлану, као и разни дописи, да ли су прихваћени да се одрже неки састанци. Грађане заиста то не занима, али их занима да ли ће ове зиме бити грејна сезона и да ли ће почети на вријеме", рекла је одборник СНСД-а у Скупштини града Татјана Перић.
И у „Електро-Бијељини“ спремају се за случај да топлана не ради. Очекују да ће бити више купаца на мрежи, а то захтјева и веће капацитете у погону.
"Уколико крајњи корисници наши купци Топлане не буду имали испоручену топлотну енергију, сви они ће јасно, немају другог избора прећи на гријање на електричну енергију што значи додатне количине електричне енергије, додатне капацитете за пренос, а прије свега значајно оптерећење постојеће мреже", навео је извршни директор за теренске операције у ОДС „Електро-Бијељина“ Милан Лукић.
У Бијељини има око 900 корисника топлане, а око 90 ЗЕВ-а користи услуге Топлане, и за једну сезону је потребно 5.000 тона угља.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
47
21
37
21
32
21
15
Тренутно на програму