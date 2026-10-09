Појава приказе у бх. граду добила епилог: Ухваћен је

Аутор:АТВ редакција
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"Приказа" која је претходних ноћи плашила грађане у Бугојну ухваћен је синоћ са помоћницима у насељу Весела, објављено је на Фејсбук страници "Бугојно данас".
Како је наведено у објави, синоћ је опет покушао плашити грађане, али је, како су истакли, "заборавио да се Весељани не боје никаквих грока".
"Ухваћен је са помоћницима. Идентитет не смијемо откривати јер се ради о малољетној особи која је жељела пажњу на ружан начин. Мирно спавајте, Грока више неће никога плашити, бар се надамо", објавили су.
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Претходних ноћи друштвеним мрежама прошириле су се приче о необичним особама обученим у црно које се наводно појављују у мјесту Весела код Бугојна, сличне тврдње дошле су и из другог дијела града.
Грађани су навели да су "приказе" примијећене и на Јаклићу, у близини стадиона, а информације о томе поново су се шириле друштвеним мрежама.
Упућиван је позив грађанима да избјегавају мрачна и завучена мјеста док се полиција званично не огласи и не потврди о чему је ријеч.
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Портпарол МУП-а Средњобосанског кантона Муамер Караџа за "Аваз" је данас потврдио да је полиција синоћ добила пријаву у вези са овим дешавањима, те додао да ће накнадно саопштити више детаља.
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