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Појава приказе у бх. граду добила епилог: Ухваћен је

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09.10.2026 17:00

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Приказе у Бугојну
Фото: Бугојно Данас

"Приказа" која је претходних ноћи плашила грађане у Бугојну ухваћен је синоћ са помоћницима у насељу Весела, објављено је на Фејсбук страници "Бугојно данас".

Како је наведено у објави, синоћ је опет покушао плашити грађане, али је, како су истакли, "заборавио да се Весељани не боје никаквих грока".

Желио пажњу

"Ухваћен је са помоћницима. Идентитет не смијемо откривати јер се ради о малољетној особи која је жељела пажњу на ружан начин. Мирно спавајте, Грока више неће никога плашити, бар се надамо", објавили су.

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Претходних ноћи друштвеним мрежама прошириле су се приче о необичним особама обученим у црно које се наводно појављују у мјесту Весела код Бугојна, сличне тврдње дошле су и из другог дијела града.

"Приказе" и на Јаклићу

Грађани су навели да су "приказе" примијећене и на Јаклићу, у близини стадиона, а информације о томе поново су се шириле друштвеним мрежама.

Упућиван је позив грађанима да избјегавају мрачна и завучена мјеста док се полиција званично не огласи и не потврди о чему је ријеч.

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Портпарол МУП-а Средњобосанског кантона Муамер Караџа за "Аваз" је данас потврдио да је полиција синоћ добила пријаву у вези са овим дешавањима, те додао да ће накнадно саопштити више детаља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Бугојно

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