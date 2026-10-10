Logo

Већа гужва на ова три гранична прелаза

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.10.2026 13:04

Коментари:

0
Појачана фреквенција возила на граничном прелазу Брод
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на граничном прелазу Брод на улазу, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС-а упозоравају возаче да су у већем дијелу Републике Српске коловози мокри и клизави, те да је неопходна опрезна и спорија вожња.

Возачима скрећу пажњу на на опасност од одрона на дионицама у усјецима као и на маглу и смањену видљивост у котлинама и вишим предјелима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранични прелаз

АМС РС

гужве на граници

Коментари (0)

Више из рубрике

Друга бомба поред РТВ ХБ

Градови и општине

Друга бомба поред РТВ ХБ: Кисељак у страху од нових инцидената

18 ч

0
Приказе у Бугојну

Градови и општине

Појава приказе у бх. граду добила епилог: Ухваћен је

21 ч

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Градови и општине

Ћосић: Дјеца су гарант будућности и опстанка Источног Сарајева

23 ч

0
Славина, чесма

Градови и општине

Већи квар на транспортном цјевоводу, више насеља без воде у Бијељини

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

21

Виц дана: Који вам је порок?

14

14

Задавио пасторку (19), па бјежао у њеним патикама из студентског дома

13

58

"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Српчанин упутио захтјев Граду Бањалука

13

57

Мотоциклиста задобио тешке повреде у судару са аутомобилом

13

42

Њемачка задржава санкције Русији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима