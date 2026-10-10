Већа гужва на ова три гранична прелаза

Аутор:АТВ редакција
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На граничним прелазима Градишка и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на граничном прелазу Брод на улазу, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Из АМС-а упозоравају возаче да су у већем дијелу Републике Српске коловози мокри и клизави, те да је неопходна опрезна и спорија вожња.
Возачима скрећу пажњу на на опасност од одрона на дионицама у усјецима као и на маглу и смањену видљивост у котлинама и вишим предјелима.
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