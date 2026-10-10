Мотоциклиста задобио тешке повреде у судару са аутомобилом

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна несрећа догодила се јуче у општини Нови Град, у Сарајеву. У несрећи су учествовали аутомобил марке Пасат, којим је управљао возач Ђ.С. и мотоцикл марке Сузуки, којим је управљао возач Ш.В.
У овој саобраћајној незгоди возач Ш.В. задобио је тешке тјелесне повреде.
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О наведеном обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС. Увиђај су обавили полицијски службеници Одјељења за саобраћајне истраге и крим. техничар МУП-а КС уз присуство вјештака саобраћајне и машинске струке, наводе из МУП-а КС.
(Аваз)
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