"Сигурно да ће договор између Русије и САД бити добар и за Српску"

Аутор:АТВ редакција
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Сваки споразум између двије највеће силе је добар, па тако и овај нафтни договор између САД и Русије, нагласио је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
"Поравнање овог свега што се дешава у Европи и у Украјини, Блиском истоку биће за столом Русије и Америке. Оно што је битно јесте да имамо пријатеље који неће заборавити Републику Српску. Ми смо имали одређене наговјештаје око могућности ових споразума и око могућности попуштања неправедних санкција, које Европа у овом тренутку ради из очаја", рекао је Минић.
Република Српска
Минић: Наша је дужност да чувамо свој народ, мир и Републику Српску
Он је истакао да је Влада Српске у посљедњих шест мјесеци уложила преко 12,5 милиона КМ у субвенцију дизел горива.
"Сигурно да ће овај договор између Русије и САД бити добар и за Републику Српску", додао је Минић.
(РТРС)
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