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"Сигурно да ће договор између Русије и САД бити добар и за Српску"

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10.10.2026 12:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Сваки споразум између двије највеће силе је добар, па тако и овај нафтни договор између САД и Русије, нагласио је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

"Поравнање овог свега што се дешава у Европи и у Украјини, Блиском истоку биће за столом Русије и Америке. Оно што је битно јесте да имамо пријатеље који неће заборавити Републику Српску. Ми смо имали одређене наговјештаје око могућности ових споразума и око могућности попуштања неправедних санкција, које Европа у овом тренутку ради из очаја", рекао је Минић.

Саво Минић

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Он је истакао да је Влада Српске у посљедњих шест мјесеци уложила преко 12,5 милиона КМ у субвенцију дизел горива.

"Сигурно да ће овај договор између Русије и САД бити добар и за Републику Српску", додао је Минић.

(РТРС)

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Саво Минић

споразум

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