Минић: Наша је дужност да чувамо свој народ, мир и Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Данас се сјећамо болне прошлости и страдања нашег народа из 13 западно-крајишких општина. Tоком агресије убијено је 2.214 Срба, са вјековних огњишта протјерано је 120.000 људи, жена и дјеце. Жељели су да нас нема, да останемо без својих огњишта и без права да живимо на своме, написао је Саво Минић, премијер Српске у објави на Иксу.
"Био сам ту, са својим народом, у одбрани Републике Српске, и добро знам колико су били тешки ти дани. Данас у Мркоњић Граду, пред сјенима страдалих, осјећам и бол и обавезу да њихова жртва никада не буде заборављена. Наша је дужност да чувамо мир, свој народ и своју Републику Српску", рекао је Минић.
Данас се сјећамо болне прошлости и страдања нашег народа из 13 западнокрајишких општина. Tоком агресије убијено је 2.214 Срба, са вјековних огњишта протјерано је 120.000 људи, жена и дјеце. Жељели су да нас нема, да останемо без својих огњишта и без права да живимо на своме.
Био сам ту, са својим народом, у одбрани Републике Српске, и добро знам колико су били тешки ти дани.
Данас у Мркоњић Граду, пред сјенима страдалих, осјећам и бол и обавезу да њихова жртва никада не буде заборављена.
Наша је дужност да чувамо мир, свој народ и своју Републику Српску.— Саво Минић (@minic_savo) October 10, 2026
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