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Минић: Наша је дужност да чувамо свој народ, мир и Републику Српску

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10.10.2026 11:50

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Цвијеће код спомен-обиљежја масовне гробнице на градском гробљу у Мркоњић Граду положиo je предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Фото: Savo Minić/X

Данас се сјећамо болне прошлости и страдања нашег народа из 13 западно-крајишких општина. Tоком агресије убијено је 2.214 Срба, са вјековних огњишта протјерано је 120.000 људи, жена и дјеце. Жељели су да нас нема, да останемо без својих огњишта и без права да живимо на своме, написао је Саво Минић, премијер Српске у објави на Иксу.

"Био сам ту, са својим народом, у одбрани Републике Српске, и добро знам колико су били тешки ти дани. Данас у Мркоњић Граду, пред сјенима страдалих, осјећам и бол и обавезу да њихова жртва никада не буде заборављена. Наша је дужност да чувамо мир, свој народ и своју Републику Српску", рекао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

страдање Срба

Мркоњић Град

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