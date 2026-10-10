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ЦИК наредио поновно бројање гласова са бирачког мјеста у Бијељини

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10.10.2026 12:43

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Избори
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ наредила је поновно електронско и ручно бројање гласачких листића са редовног бирачког мјеста 029B126 у Бијељини, након што је утврђено да су меморијске картице са уређаја на том бирачком мјесту празне.

Из ЦИК-а је саопштено да 4. октобра није извршен електронски трансфер резултата са овог бирачког мјеста, због чега је неопходно поново пребројати гласачке листиће и утврдити изборне резултате.

Поновно бројање биће обављено данас од 15.00 часова у објекту "Зетра" у Сарајеву.

Кандидати и политички субјекти који се налазе на гласачким листићима за које се врши бројање, као и акредитовани посматрачи за Главни центар за бројање, могу присуствовати овом поступку, преноси Срна.

Наредба је донесена у складу са чланом 5.29 став четири и чланом 5.30 став седам Изборног закона БиХ.

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Тагови :

ЦИК БиХ

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бирачко мјесто

Бијељина

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