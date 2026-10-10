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Без струје више од 750.000 потрошача због урагана

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10.10.2026 12:57

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Струја
Фото: pexels/ Deepak Ramesha

Више од 750.000 потрошача у америчким државама Алабама и Флорида остало је без струје због урагана "Исаијас", подаци су службе за праћење искључења електричне енергије "Пауераутејџ".

Касно синоћ Национални центар за урагане САД /НХЦ/ саопштио је да је "Исаијас" стигао до Флориде са максималним ударима вјетра од 169 километара на час.

До сада је 441.088 потрошача на Флориди и 312.379 у Алабами остало без струје.

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Међународна служба за праћење интернета "Нетблокс" такође је извијестила да је због урагана интернет конекција смањена у неколико дијелова Флориде.

(Срна)

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Тагови :

Флорида

Струја

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