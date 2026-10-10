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Њемачка задржава санкције Русији

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10.10.2026 13:42

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

Њемачка ће задржати санкције Русији због специјалне операције против Украјине након објаве америчког предсједника Доналда Трампа да је његова администрација привремено укинула америчке санкције на руско гориво.

"Савезна влада је примила к знању одлуку САД у вези са испорукама руског дизела", рекао је портпарол владе Стефан Корнелијус у саопштењу.

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Он је истакао да је став њемачке сасвим јасан.

"Савезна влада остаје посвећена одлукама о санкцијама Русији и сарађује са својим европским партнерима на даљим сличним мјерама", рекао је Корнелијус.

Према његовим ријечима, подршка Њемачке Украјини је непромијењена, а у исто вријеме настављају се дипломатски напори за постизање рјешења.

Трамп је јуче рекао да је Русија пристала да испоручује дизел на глобална тржишта у настојању да снизи цијене горива.

Он је појаснио да је његова администрација привремено укинула америчке санкције на руско гориво, чији је циљ био да лиши Москву прихода за рат против Украјине.

Цијене дизела, који се користи за пољопривреду, гријање домова и камионски превоз, порасле су на готово рекордне нивое, што представља ризик за Трампове колеге републиканце пред конгресне изборе 3. новембра који ће одредити да ли ће задржати танку контролу над Конгресом.

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц, који је посјетио Кијев прошлог викенда, више пута је рекао да Њемачка, највећи европски донатор Украјине, неће смањити своју подршку.

(Срна)

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Тагови :

Берлин

Москва

Русија

санкције

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