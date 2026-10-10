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Каран: Протјеривање Срба из западне Крајине имало јасан циљ - трајно етничко чишћење

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10.10.2026 11:16

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Синиша Каран предсједник Републике Српске
Фото: Srna

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да се данас са дубоким пијететом одаје почаст свим невиним жртвама западне Крајине - једног од најтежих страдања српског народа у Одбрамбено-отаџбинском рату.

"Овај брутални поход у коме је протјерано 120.000 Срба из 13 западно-крајишких општина имао је јасан циљ", потпуно истребљење, прогон и трајно етничко чишћење српског народа са ових простора.

Хиљаде српских породица остале су без својих најмилијих, домова и имовине, а цијели крајеви, у којима је српски народ вијековима живио и стварао, готово су опустошени - истакао је Каран за Срну поводом 31 године од агресије здружених снага Хрватске војске и такозване Армије БиХ, потпомогнуте дејствима НАТО-а на 13 западн-окрајишких општина у септембру и октобру 1995. године.

Он је истакао да колоне прогнаних, убијени цивили, разрушена села и угашена огњишта остају трајни доказ размјера страдања које никада не смије бити заборављено, али и болно свједочанство историјског континуитета прогона којима је српски народ био изложен на овим просторима.

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"Посебну тежину овом злочину даје чињеница да ни након три деценије породице жртава нису дочекале правду, нити су одговорни адекватно процесуирани. Селективна правда која прећуткује српске жртве и релативизује њихово страдање представља дубоку неправду и додатно вријеђа српске жртве и продубљује ране нашег народа. Наша је обавеза да истрајемо на утврђивању пуне истине и одговорности за почињене злочине, да чувамо сјећање на сваку српску жртву и да будућим генерацијама оставимо свијест о цијени коју је наш народ платио за своју слободу и опстанак", указао је предсједник Српске.

Управо нас трагична искуства из прошлости, каже Каран, обавезују да никада не дозволимо да српски народ поново буде обесправљен, прогнан или лишен права да одлучује о сопственој будућности.

"Република Српска је најснажнији гарант опстанка, слободе и уставом загарантованих права српског народа. Зато је заштита њених институција и уставног положаја наша трајна обавеза и темељ мира, стабилности и сигурне будућности генерација које долазе", поручио је Каран.

(СРНА)

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Тагови :

Синиша Каран

протјеривање

Срби

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