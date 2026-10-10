Нови подаци ЦИК-а: СНСД убједљиво води на изборима за НСРС

Аутор:АТВ редакција
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СНСД убједљиво води на изборима за Народну скупштину Републике Српске са 206.227 освојених гласова или 39,13 одсто, показују нови прелиминарни резултати Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.
На другом мјесту је Покрет Сигурна Српска (ПСС, ПДП, НПСП) са 74.278 гласова или 14,10 одсто, док је СДС - Воља народа освојио 63.838 гласова или 12,11 одсто.
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ДНС-НПС Бањац-Нешић освојио је 29.430 гласова или 5,59 одсто, Социјалистичка партија-Петар Ђокић-ДЕМОС-НДП 28.586 гласова или 5,42 одсто, а Уједињена Српска 27.734 гласа или 5,26 одсто.
СПС-Горан Селак-Покрет Јединствена Српска освојио је 24.322 гласа или 4,62 одсто, док је листа За правду и ред-Небојша Вукановић-ПДП РС-Игор Црнадак добила 24.260 гласова или 4,60 одсто.
Коалиција за државу освојила је 14.465 гласова или 2,75 одсто, Народни фронт-Јелена Тривић 11.693 гласа или 2,22 одсто, а Републичка странка Српске 8.783 гласа или 1,67 одсто.
Воља народа Српске-др Владо Ђајић освојила је 6.914 гласова или 1,31 одсто.
Народ и правда (НиП) освојила је 1.898 гласова или 0,36 одсто, Странка за БиХ 1.870 гласова или 0,36 одсто, док је коалиција окупљена око ХДЗ БиХ освојила 1.094 гласа или 0,21 одсто.
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Према подацима ЦИК-а БиХ, обрађени су резултати са 2.046 од укупно 2.082 бирачка мјеста, односно 98,27 одсто, док подаци са 36 бирачких мјеста, или 1,73 одсто, још нису примљени.
Према досад обрађеним резултатима, важећа су 526.972 гласачка листића или 90,85 одсто, преноси Срна.
Празних неважећих листића било је 10.604 или 1,83 одсто, док је из других разлога неважећим проглашено 42.478 листића или 7,32 одсто.
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