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Жељко Самарџић о великој породичној трагедији: Изгубио сина који је имао свега три мјесеца

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10.10.2026 12:34

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Жељко Самарџић, пјевач
Фото: Youtube / Printscreen

Пјевач Жељко Самарџић годинама је у складном браку са супругом Мајом, са којом има три кћерке.

Међутим, мало ко зна да је овај брачни пар прије више од двије деценије доживио тешку породичну трагедију, када им је преминуо син док је био беба од само три и по мјесеца.

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Жељко Самарџић је у једној емотивној исповијести отворено проговорио о најтежем тренутку у свом животу и болном губитку.

Пјевач се једном приликом присјетио момента када је његова породица доживјела страшан ударац, у тренутку када су прослављали рођење дјечака.

"Сјећам се тог периода, моја покојна баба је дошла на бабине, први пут да види свог праунука, за њу је био велики шок када се све десило. У Црној Гори је мушка глава велика ствар", испричао је Жељко.

Дјечак по имену Златко сахрањен је у Црној Гори, гдје се налази и породична гробница Самарџића.

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"Никада то нећу заборавити. Фамилијарно смо ишли сви из Мостара у Никшић да одрадимо те обреде. Очева породица је из Никшића, тамо смо сахранили малог Златка, то је била туга за све нас", присјетио се пјевач.

(Блиц)

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Тагови :

Жељко Самарџић

Пјевач

естрада

трагедија

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