Ово је тачна сатница: Ево када стижу пљускови са грмљавином

Аутор:АТВ редакција
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Снажан циклон налази се на северозападу Европе и доноси орканску олују са сјевера Атлантика.
Истовремено, над југом Италије све више јача циклон, а управо ће овај циклон дјеловати на вријеме у Србији током викенда.
Данас ће бити веома топло. Очекује се смјена сунца и облака. У већини предјела током дана биће суво.
Пред сам крај дана облачност са кишом и пљусковима са грмљавином захватиће јужне, југозападне, западне и сјеверозападне делове Србије и шириће се према осталим пределима.
У току вечери, а нарочито послије 21 часа, кише и пљускова биће у већем дијелу Србије, док ће се највише суво задржати на истоку и југоистоку Србије.
У ноћи између суботе и недјеље и у недјељу ујутро веома обилне падавине захватиће сјеверозападне делове Србије.
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У овим предјелима очекује се да за мање од 12 сати падне и више од 30 литара кише по квадратном метру, а у Бачкој и до 50 литара.
Према југоистоку ће и истоку падавине ће се значајно смањивати. Најмање падавина биће на истоку и југоистоку Србије и то чак и мање од 5 литара.
Због очекиваних обилнијих падавина, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.
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Јутро кишовито, а ево шта нас очекује током дана
Ниво Дунава и осталих река је и даље на историјском минимуму и ове падавине неће утицати на њихов пораст, али мањих проблем услед огромне количине атмосферске воде може бити у урбаним срединама, усљед немогућност да одводни и канализациони системи прихвате велику количину воде у кратком временском систему.
У недељу ће бити осјетно свежије, уз право јесење вријеме, а падавине ће током дана слабити, према крају дана се и разведрити и то прво на северу Србије.
Максимална температура биће од 12 до 20 степени, у Београду до 13 степени, пише Телеграф.
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