Окидач навијачке пјесме: Младића ударали сјекиром, подигнута акција "Вихор"

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњи младић Д. Ј. теже је повријеђен у драматичном инциденту који се догодио на Звездари, након чега је са тешким тјелесним повредама и опасним посјекотинама по тијелу хитно превезен у Ургентни центар.
До напада је дошло синоћ око 23.00 часа, док се младић налазио на улици у друштву пријатеља. Према незваничним сазнањима, они су пролазили крајем и пјевали навијачке пјесме када их је изненада пресрела група за сада непознатих особа, сазнаје Телеграф.
Након краће вербалне расправе, нападачи су физички насрнули на њих, а сукоб је убрзо ескалирао у брутално насиље. Како тврди повријеђени младић, један од нападача је током туче потегао сјечиво налик на сјекиру и задао му више опасних посјекотина по тијелу.
Одмах по пријави овог бруталног догађаја, припадници Министарства унутрашњих послова активирали су акцију "Вихор". Јаке полицијске снаге блокирале су тај дио Звездаре и тренутно интензивно претражују терен у потрази за осумњиченима.
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Истрага је у току, а полиција ради на утврђивању свих детаља напада, као и на идентификацији и хапшењу починилаца.
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