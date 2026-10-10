Крај новчаних брига за три знака: Новац стиже до краја октобра

Аутор:АТВ редакција
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Крај новчаних брига коначно се назире за три хороскопска знака! До краја октобра могли би да одахну због новца који стиже, боље зараде или проблема који се коначно рјешава.
Послије дугог стезања каиша, за њих се отвара могућност да у новембар уђу мирније главе и са више новца у новчанику.
Бик је дуго покушавао да одржи равнотежу између прихода и трошкова. Чак и када вриједно ради, чини му се да новац одлази брже него што стиже. Ипак, крај октобра могао би да му донесе прилику за додатну зараду, наплату завршеног посла или договор који побољшава финансијску ситуацију.
Оно што је важно јесте да Бик не одбаци прилику само зато што му у први мах дјелује скромно. Додатни приход можда неће ријешити све проблеме одједном, али може да покрије рачун који дуго одлаже и врати му осјећај сигурности. Послије периода у којем је морао да размишља о свакој марки, и то може бити велико олакшање.
Лав жели да његов труд буде примијећен и поштено награђен. Међутим, посљедњих седмица могао је да има утисак да даје много, а заузврат добија мање него што заслужује. Финансијске обавезе додатно су појачавале притисак, нарочито када су се поклапале са другим породичним трошковима.
До краја октобра у први план долазе пословни разговори, нова сарадња или могућност додатног ангажмана. Лав би могао да добије прилику да покаже колико вриједи, али ће бити важно да јасно изнесе своје услове. Боља зарада не доноси само више новца већ и могућност да се неке жеље више не одлажу из мјесеца у мјесец.
Јарац ријетко говори о новчаним проблемима, чак и када га они озбиљно оптерећују. Навикао је да преузима одговорност, испуњава обећања и прво подмирује туђе потребе. Због тога му се понекад чини да ради без предаха, а да се стање на рачуну једва мијења.
Друга половина октобра може да буде прилика да пронађе излаз из таквог круга. Додатни посао, повољнији договор или разјашњење једне дуготрајне обавезе могли би да му олакшају свакодневицу. Јарцу ће посебно значити ако успије да направи план којим ће трошкове држати под контролом, умјесто да сваког мјесеца изнова рјешава исте проблеме.
Када се финансијски притисак смањи, враћа му се и оно што му је недостајало: могућност да размишља унапријед, а не само о сљедећем рачуну.
Бик, Лав и Јарац до краја октобра имају разлог да обрате пажњу на пословне прилике и одлуке које могу побољшати њихов буџет. Астролошка тумачења не гарантују изненадни добитак, али подсјећају на то да се финансијска ситуација понекад мијења кроз мале, конкретне кораке.
Право олакшање почиње када рачуни више не одређују сваки план, а дио зараде може да остане са стране. За ова три знака управо би то могла да буде најљепша промјена: мање бриге, више сигурности и мирнији улазак у новембар.
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