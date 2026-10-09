Стари телефон вредан као стан у Бањалуци: Колекционари не жале новац, а ово је важан услов

Аутор:АТВ редакција
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Стари мобилни телефони често остају заборављени међу кабловима и пуњачима, као успомена на вријеме када су нам били неопходни. Међутим, један модел из 2007. године има сасвим другачију судбину. Фабрички запакован примјерак на аукцији је достигао цијену већу од 190.000 долара. Прича о његовој вриједности почиње управо оним због чега су га купци својевремено заобилазили.
Готово свака кућа има фиоку у којој завршавају телефони које више нико не користи. Чувамо их јер нам можда затребају, зато што су нам драги или једноставно зато што их никада нисмо бацили. Временом заборавимо и када смо их посљедњи пут укључили, а уређај који је некада био велика куповина постаје још једна ствар међу старим пуњачима.
Ипак, у свијету колекционарства застарјела технологија може да добије нови живот. Телефон се тада посматра као предмет који чува дио историје, а његова вриједност зависи од много више фактора него што су могућности камере или количина меморије. Прича о првом Ајфону (iPhone) посебно добро показује колико се судбина једног уређаја може промијенити.
У средишту пажње је Ајфон прве генерације из 2007. године, у верзији са четири гигабајта меморије. Један његов неотворени, фабрички запакован примјерак појавио се 2023. године на аукцији куће ЛЦГ аукције (LCG Auctions) и продат је за 190.372,80 долара, укључујући накнаду коју плаћа купац. То је готово 170.000 евра, односно вриједност доброг стана у Бањалуци.
Наука и технологија
Зашто телефон у џепу вибрира, а нема ниједног обавјештења?
Лицитација је почела понудом од 10.000 долара. Процјене уочи продаје кретале су се између 50.000 и 100.000 долара, али је интересовање купаца подигло цијену далеко изнад очекивања. Након укупно 28 понуда, коначни износ премашио је и горњу границу процјене.
Бројка звучи још необичније када се упореди са првобитном цијеном телефона. Модел који је у продавнице стигао са цијеном од 499 долара, у овом изузетном аукцијском случају достигао је готово 400 пута већи износ. Разлика између те двије цијене заправо је прича о томе како обична куповина може да постане риједак колекционарски предмет.
Када је Стив Џобс представио први Ајфон у јануару 2007. године, почело је ново поглавље у историји мобилних телефона. Купцима су понуђене двије верзије: основна са четири гигабајта меморије за 499 долара и модел са осам гигабајта за 599 долара.
За некога ко је тада бирао телефон, рачуница је била једноставна. Доплатом од 100 долара добијао се двоструко већи простор за фотографије и податке. Због тога је верзија са мање меморије била мање привлачан избор, а слаба продаја довела је до њеног повлачења нешто више од два мјесеца након доласка у продавнице.
Управо ту настаје обрт који ову причу чини занимљивом. Оно што је купцима у том тренутку дјеловало као лошија куповина, годинама касније привукло је колекционаре. Кратка доступност значила је и већу ријеткост, па је модел који је остао у сјенци верзије са више меморије добио посебно мјесто међу старим Епловим (Apple) уређајима.
Некада су га заобилазили због скромнијег простора за податке, а данас је тражен управо зато што је много рјеђе сачуван.
Ипак, податак о више од 190.000 долара има важан детаљ који не треба изгубити иза велике бројке. Ријеч је о фабрички запакованом примјерку, а не о телефону који смо годинама користили, носили у џепу и на крају оставили у фиоци.
Зато рекордну цијену не треба посматрати као цјеновник за све Ајфоне прве генерације. Она говори о једном конкретном примјерку, његовој ријеткости, очуваности и интересовању које је изазвао на одређеној аукцији. Сама чињеница да неко посједује исти модел није довољна да би му се приписала иста вриједност.
Ова прича ипак даје добар разлог да старе ствари погледамо пажљивије. Међу предметима које чувамо из навике понекад се налази и нешто што има занимљивију историју него што претпостављамо.
А у случају овог Ајфона, најнеобичније је то што је његова велика вриједност дошла годинама након тренутка у којем су купци одлучили да им се више исплати други модел.
(Курир)
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