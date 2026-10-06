Зашто телефон у џепу вибрира, а нема ниједног обавјештења?

Аутор:АТВ редакција
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Сједите на послу, у кафићу или ходате улицом и јасно осјетите благ, кратак трзај у џепу. Посежете за телефоном, откључавате екран, али на њему нема ничега, ни поруке на Виберу, ни обавјештења са Инстаграма, ни пропуштеног позива.
Ако вам се ово дешава редовно, нисте једини и нисте “умишљени”. Према истраживањима, преко 80% корисника паметних телефона редовно доживљава овај феномен. Иако психолози ово називају “синдромом фантомске вибрације”, иза цијелог проблема крије се и врло конкретан технички процес који ваш телефон заиста изводи у позадини док ви не гледате у екран.
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Осјећај да је стигла порука настаје у споју модерне технологије и начина на који наш мозак обрађује додир.
Системске микро-вибрације (Haptic Feedback): Модерни телефони користе изузетно прецизне линеарне моторе за вибрацију. Када апликација у позадини освјежава садржај, промени мрежну базну станицу или “губи и хвата” Ви-Фи сигнал, систем зна да пошаље микроскопски хаптички импулс. Тај импулс није замишљен као обавјештење, али га мотор физички изведе.
Неуролошки “погрешан аларм”: Наш мозак је годинама трениран да стално ишчекује нову поруку или позив. Због те напетости, обично трење одеће о телефон, благи покрет мишића на нози или споменути микро-трзај телефона у позадини мозак аутоматски интерпретира као вибрацију нотификације.
Тактика “тихих обавјештења” апликација: Апликације попут Фејсбука, Инстаграма или разних игрица често шаљу такозвана позадинска освхежења. Сврха ових процеса је да вас, чим откључате екран, дочека спреман садржај без чекања на учитавање, а споредни ефекат је активација сензора у телефону који изазива лагани потрес.
Срећом, ово понашање телефона и вашег мозга можете драстично смањити ако угасите непотребне позадинске сигнале.
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Искључите системски хаптички одзив:
Уђите у Подешавања -> Звук и вибрација (Sound & Vibration) и потражите опцију Системска вибрација (System haptics или Haptic feedback). Смањите њен интензитет на минимум или је потпуно искључите за системске радње.
Забраните позадински рад спорним апликацијама: Друштвене мреже не морају непрекидно радити док је екран угашен. У подешавањима телефона уђите у Апликације, изаберите нпр. Фејсбук или Инстаграм, па у секцији Батерија / Подаци онемогућите опцију Дозволи рад у позадини (Allow background activity).
Подесите вибрацију само за важне ствари: У подешавањима обавештења (Notifications) подесите да вам телефон физички вибрира само за директне поруке и позиве. За све остало, лајкове, реакције и предложене објаве, оставите само тиху нотификацију на екрану.
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Чим смањите број позадинских процеса који покрећу вибрациони мотор, не само да ћете спасити мозак од лажних узбуна и сталне напетости, већ ћете приметити да вам и батерија на телефону траје приметно дуже.
(Телеграф)
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