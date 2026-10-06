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Зашто телефон у џепу вибрира, а нема ниједног обавјештења?

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06.10.2026 22:45

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Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.
Фото: Soulful Pizza/Pexels

Сједите на послу, у кафићу или ходате улицом и јасно осјетите благ, кратак трзај у џепу. Посежете за телефоном, откључавате екран, али на њему нема ничега, ни поруке на Виберу, ни обавјештења са Инстаграма, ни пропуштеног позива.

Ако вам се ово дешава редовно, нисте једини и нисте “умишљени”. Према истраживањима, преко 80% корисника паметних телефона редовно доживљава овај феномен. Иако психолози ово називају “синдромом фантомске вибрације”, иза цијелог проблема крије се и врло конкретан технички процес који ваш телефон заиста изводи у позадини док ви не гледате у екран.

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Шта се заправо дешава у вашем џепу?

Осјећај да је стигла порука настаје у споју модерне технологије и начина на који наш мозак обрађује додир.

Системске микро-вибрације (Haptic Feedback): Модерни телефони користе изузетно прецизне линеарне моторе за вибрацију. Када апликација у позадини освјежава садржај, промени мрежну базну станицу или “губи и хвата” Ви-Фи сигнал, систем зна да пошаље микроскопски хаптички импулс. Тај импулс није замишљен као обавјештење, али га мотор физички изведе.

Неуролошки “погрешан аларм”: Наш мозак је годинама трениран да стално ишчекује нову поруку или позив. Због те напетости, обично трење одеће о телефон, благи покрет мишића на нози или споменути микро-трзај телефона у позадини мозак аутоматски интерпретира као вибрацију нотификације.

Тактика “тихих обавјештења” апликација: Апликације попут Фејсбука, Инстаграма или разних игрица често шаљу такозвана позадинска освхежења. Сврха ових процеса је да вас, чим откључате екран, дочека спреман садржај без чекања на учитавање, а споредни ефекат је активација сензора у телефону који изазива лагани потрес.

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Срећом, ово понашање телефона и вашег мозга можете драстично смањити ако угасите непотребне позадинске сигнале.

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Искључите системски хаптички одзив:

Уђите у Подешавања -> Звук и вибрација (Sound & Vibration) и потражите опцију Системска вибрација (System haptics или Haptic feedback). Смањите њен интензитет на минимум или је потпуно искључите за системске радње.

Забраните позадински рад спорним апликацијама: Друштвене мреже не морају непрекидно радити док је екран угашен. У подешавањима телефона уђите у Апликације, изаберите нпр. Фејсбук или Инстаграм, па у секцији Батерија / Подаци онемогућите опцију Дозволи рад у позадини (Allow background activity).

Подесите вибрацију само за важне ствари: У подешавањима обавештења (Notifications) подесите да вам телефон физички вибрира само за директне поруке и позиве. За све остало, лајкове, реакције и предложене објаве, оставите само тиху нотификацију на екрану.

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Чим смањите број позадинских процеса који покрећу вибрациони мотор, не само да ћете спасити мозак од лажних узбуна и сталне напетости, већ ћете приметити да вам и батерија на телефону траје приметно дуже.

(Телеграф)

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Тагови :

Мобилни телефон

технологија

вибрације

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