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Потврђен састанак Путина и Си Ђинпинга на маргинама АПЕК-а

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06.10.2026 22:55

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Сусрет Путина и Сија у Кини
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин одржаће билатерални састанак са кинеским лидером Си Ђинпингом на маргинама самита АПЕК-а у Шенжену, рекао је данас званичник Кремља Јури Ушаков.

- Постигнут је договор. Руски предсједник састаће се са кинеским лидером, али тешко је рећи у које вријеме и када је сусрет планиран - изјавио је Ушаков.

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Према његовим ријечима, нема договора о трилатералном сусрету између Питуна, Си Ђинпинга и америчког предсједника на маргинама самита.

Он је додао да је занимљива замисао о трилатералном сусрету између Путина, Си Ђинпинга и Трампа али да ће та могућност зависити од тога да ли ће амерички лидер потврдити своје учешће на самиту који се одржава наредног мјесеца у Кини.

(Срна)

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Тагови :

Владимир Путин

Си Ђинпинг

Састанак

Русија

Кина

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