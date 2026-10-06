Потврђен састанак Путина и Си Ђинпинга на маргинама АПЕК-а

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин одржаће билатерални састанак са кинеским лидером Си Ђинпингом на маргинама самита АПЕК-а у Шенжену, рекао је данас званичник Кремља Јури Ушаков.
- Постигнут је договор. Руски предсједник састаће се са кинеским лидером, али тешко је рећи у које вријеме и када је сусрет планиран - изјавио је Ушаков.
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Према његовим ријечима, нема договора о трилатералном сусрету између Питуна, Си Ђинпинга и америчког предсједника на маргинама самита.
Он је додао да је занимљива замисао о трилатералном сусрету између Путина, Си Ђинпинга и Трампа али да ће та могућност зависити од тога да ли ће амерички лидер потврдити своје учешће на самиту који се одржава наредног мјесеца у Кини.
(Срна)
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