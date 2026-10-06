''Кроз Ормуски мореуз пролази више нафте него прије сукоба''

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је количина нафте која пролази кроз Ормуски мореуз премашила ниво који је био прије сукоба са Ираном.
"Више милиона барела нафте достављено је у протеклих неколико дана. Пролази толико нафте да достижу ниво који је понекад и већи од оног од прије сукоба", нагласио је Трамп.
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Он је истакао да је америчка национална валута веома снажна, што показује стање економије.
Резултат снажног долара је и ниска инфлација, нагласио је Трамп.
(Срна)
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