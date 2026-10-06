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''Кроз Ормуски мореуз пролази више нафте него прије сукоба''

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06.10.2026 22:22

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је количина нафте која пролази кроз Ормуски мореуз премашила ниво који је био прије сукоба са Ираном.

"Више милиона барела нафте достављено је у протеклих неколико дана. Пролази толико нафте да достижу ниво који је понекад и већи од оног од прије сукоба", нагласио је Трамп.

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Он је истакао да је америчка национална валута веома снажна, што показује стање економије.

Резултат снажног долара је и ниска инфлација, нагласио је Трамп.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Ормуски мореуз

Иран

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