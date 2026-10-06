Возачи се потукли због 3 минута ранијег поласка: Један завршио крвав на бетону

Аутор:АТВ редакција
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Двојица возача аутобуса београдског градског превоза јуче су, нешто прије поднева ушли у физички сукоб и то због реда вожње.
Наиме, у питању су двојица страних држављана, а до сукоба је дошло када је возач К. Г. јавио заједничком послодавцу да је W. S. (55) са окретнице у Сремчици кренуо три минута раније.
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Након тога, обојица возача су изашли из аутобуса и отпочела је свађа током које је К. Г. металном шипком у главу ударио W. S. након чега је W. S. из џепа извадио нож који користи за сјечење јабуке и њиме избо колегу.
Полицију је, нешто прије поднева позвао случајни пролазник, који је видио да К. Г. крвав лежи на бетону. Он је санитетом Хитне помоћи првезен у болницу са тешким повредама.
W. С. је приведен у полицију без видљивих повреда, гдје је саслушан, а потом је пуштен да се брани са слободе.туча
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О свему је обавијештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, а W. S. је на терет стављено кривично дјело тешка тјелесна повреда. О нападу је обавијештена и Управа за странце, али је утврђено да W. S. има уредно пријављен боравак у Републици Србији.
(Курир)
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