Драматично хапшење на улицама Беча: Ухапшена жена из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Након шокантног хапшења на улицама Беча, држављанка Босне и Херцеговине признала је да је пријетила службенику бечке Службе за заштиту дјеце и младих, директно га оптужујући да јој је он одузео старатељство над дјететом.
На испитивању, осумњичена је признала све; од пријетњи до ухођења. Током саслушања у полицији је изјавила да је њен мотив био то што га сматра директно одговорним за губитак старатељства над својим дететом.
Млада мајка је наводно више пута прогањала и пријетила запосленом у Служби за заштиту дјеце и младих у Бечу (МА 11) испред његове канцеларије током периода од неколико мјесеци.
Након посљедње вербалне пријетње коју је упутила након што је кренуо са посла, он је пријавио случај полицији и она је ухапшена. Он је у пријави рекао да му пријети да ће га убити.
Полицијски службеници полицијске станице Рецергасе ухапсили су дјевојку након кратког покушаја бјекства. Током претреса, код ње је пронађен кухињски нож.
По налогу Јавног тужилаштва у Бечу, 21-годишња држављанка БиХ спроведена је у поправну установу, пишу Независне новине.
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