Младу мисицу Ану убио гром док је чешљала косу

Аутор:АТВ редакција
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Мисица Ана Беатриз Араужо Фереира (22) погинула је након што ју је ударио гром у бизарном инциденту док је мирно чешљала косу своје мале рођаке.
До несреће је дошло током породичног ручка у граду Алмас, а њен брат Цезар Аугусто рекао је да се трагедија догодила у дјелићу секунде.
Преминула је касније у болници, а породица и локална заједница опростиле су се од ње на сахрани у понедјељак.
Мисица Ана Беатриз Араужо Фереира (22) погинула је након што ју је ударио гром у бизарном инциденту док је мирно чешљала косу своје мале рођаке.
Ана је била у дворишту своје мајке у Бразилу са девојчицом када је изненада ударио гром. Млада мајка хитно је превезена у болницу у суботу, али је, нажалост, касније тог дана преминула.
До несреће је дошло током породичног ручка у граду Алмас, а њен брат Цезар Аугусто рекао је да се трагедија догодила у делићу секунде. Ана је студирала како би постала физиотерапеуткиња, а недавно је проглашена за краљицу родеа на сајму ЕxпоАлмас у свом граду. Њен брат каже да је била „стуб породице“.
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„Аниња је једна од најлепших особа које сам упознао у животу и таква ће заувијек остати“, рекао је Цезар.
Њена кума Марсела Батиста описала ју је као „радосну“ младу жену и „узорну мајку“, која је била потпуно посвећена свом петогодишњем сину.
„Увијек је долазила да проводи викенде са мајком, бринула је о својим сестрама, сређивала им косу и спремала укусну храну“, рекла је она.
Савез пољопривредника Алмаса, који је Ани додијелио титулу краљице родеа, саопштио је да је она представљала манифестацију са великом радошћу и љубављу према локалној традицији.
„Њен одлазак оставља огромну тугу код свих који су имали привилегију да је познају“, навели су из савеза.
Посљедњи испраћај одржан је у недељу у породичној кући, а Ана је сахрањена у понедјељак ујутру на градском гробљу. Њена трагична смрт услиједила је након још једног изненадног одласка младе мисице, преноси Курир.
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