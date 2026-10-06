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Младу мисицу Ану убио гром док је чешљала косу

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06.10.2026 22:13

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Фото: pexels/Luis Lima

Мисица Ана Беатриз Араужо Фереира (22) погинула је након што ју је ударио гром у бизарном инциденту док је мирно чешљала косу своје мале рођаке.

До несреће је дошло током породичног ручка у граду Алмас, а њен брат Цезар Аугусто рекао је да се трагедија догодила у дјелићу секунде.

Преминула је касније у болници, а породица и локална заједница опростиле су се од ње на сахрани у понедјељак.

Мисица Ана Беатриз Араужо Фереира (22) погинула је након што ју је ударио гром у бизарном инциденту док је мирно чешљала косу своје мале рођаке.

Ана је била у дворишту своје мајке у Бразилу са девојчицом када је изненада ударио гром. Млада мајка хитно је превезена у болницу у суботу, али је, нажалост, касније тог дана преминула.

Трагедија се догодила током породичног ручка

До несреће је дошло током породичног ручка у граду Алмас, а њен брат Цезар Аугусто рекао је да се трагедија догодила у делићу секунде. Ана је студирала како би постала физиотерапеуткиња, а недавно је проглашена за краљицу родеа на сајму ЕxпоАлмас у свом граду. Њен брат каже да је била „стуб породице“.

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„Аниња је једна од најлепших особа које сам упознао у животу и таква ће заувијек остати“, рекао је Цезар.

Њена кума Марсела Батиста описала ју је као „радосну“ младу жену и „узорну мајку“, која је била потпуно посвећена свом петогодишњем сину.

„Увијек је долазила да проводи викенде са мајком, бринула је о својим сестрама, сређивала им косу и спремала укусну храну“, рекла је она.

Савез пољопривредника Алмаса, који је Ани додијелио титулу краљице родеа, саопштио је да је она представљала манифестацију са великом радошћу и љубављу према локалној традицији.

„Њен одлазак оставља огромну тугу код свих који су имали привилегију да је познају“, навели су из савеза.

Сахрањена у понедјељак

Посљедњи испраћај одржан је у недељу у породичној кући, а Ана је сахрањена у понедјељак ујутру на градском гробљу. Њена трагична смрт услиједила је након још једног изненадног одласка младе мисице, преноси Курир.

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Тагови :

удар грома

жена

инцидент

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