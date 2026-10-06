Ухапшен младић (19): Пронађено скоро 10 килограма дроге и оружје

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњи младић чији су иницијали М. С. ухапшен је у Београду након што је пронађено 9,5 килограма дроге различите врсте, ватрено оружје и муниција на више локација у граду.
У претресу на више локација пронађена су око два килограма хероина, око пет килограма канабиса, килограм спида, 1,4 килограма хашиша и 30 грама кокаина, саопшено је из Вишег јавног тужилаштва.
Пронађен је и пиштољ без серијског броја, 100 комада метака, вага за прецизно мјерење, те 650 евра и 50.000 динара.
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Ухапшени се терети за кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет дроге и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Њему је одређено задржавање до 48 часова и у том року ће бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.
(Срна)
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