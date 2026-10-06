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Марија (29) нестала прије шест година: Трагичан епилог потраге

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06.10.2026 16:08

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policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Вишегодишња агонија и неизвјесност породице Кепић из Аранђеловца добиле су трагичан епилог - Марија Кепић (29), која је без трага нестала крајем октобра 2020. године, пронађена је мртва.

Њени посмртни остаци, који су, према незваничним информацијама, били умотани у ћебад, пронађени су у шумовитом подручју у близини познате пећине Рисовача код Аранђеловца, пише Курир.

Незванично, кости су пронађене још у мају ове године. Након тога је услиједио дуготрајан и сложен процес идентификације, а недавно пристигли резултати ДНК анализа потврдили су најцрње слутње – ријеч је о дјевојци за којом се безуспјешно трагало готово шест година.

Породица годинама живјела у нади

Маријини најближи годинама су покушавали да реконструишу њене посљедње кораке, истовремено се надајући да је жива.

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Вијест о званичној потврди идентитета додатно их је сломила.

"Родитељи су ван себе од бола. Годинама су живели у неизвесности, надајући се да ће се Марија однекуд појавити. Недавно су је сахранили, али им је и даље тешко да прихвате да је више нема и да се све овако завршило", навео је извор близак породици за "Курир".

Нестала у раним јутарњим часовима

Марија Кепић нестала је 29. октобра 2020. године, у раним јутарњим часовима.

Из породичног дома изашла је прије него што су се остали укућани пробудили, а са собом је понијела само торбу.

Два дана прије нестанка раскинула је емотивну везу, али, према ријечима њених најближих, ништа у њеном понашању није указивало на то да планира да оде од куће.

У то вријеме била је незапослена, али је убрзо требало да почне да ради у својој струци као медицинска сестра.

Након што се није вратила кући, породица је безуспјешно покушавала да ступи у контакт с њом. Позиви су остајали без одговора, а о њеном кретању није било никаквог трага све до прољећа ове године.

Истрага треба да открије узрок смрти

Проналазак посмртних остатака отворио је нова, још тежа питања – како је Марија страдала и како су се њени посмртни остаци нашли на локацији код пећине Рисовача.

О свему је обавијештено Више јавно тужилаштво у Крагујевцу.

У току су додатна детаљна вјештачења која би требало да утврде тачан узрок смрти, односно да ли је ријеч о природној или насилној смрти, као и све околности под којима је Марија нестала тог кобног октобарског јутра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

потрага

Марија Кепић

Србија

Нестанак

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