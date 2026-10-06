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У Добоју ухапшен Владан Булатовић

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06.10.2026 15:57

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Ухапшен Владан Булатовић
Фото: Уступљена фотографија

Држављанин Црне Горе Владан Булатовић ухапшен је данас у Добоју на основу међународне потјернице коју је за њим расписао Интерпол Њемачке, а у стану који је користио откривено је више од килограма дроге, потврђено је за АТВ.

Булатовић је ухапшен у акцији Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске. Провјерама је утврђено да је за њим расписана међународна црвена потјерница Интерпола Њемачка.

Откривено више од килограма дроге
Откривено више од килограма дроге
Уступљена фотографија

"По наредби Основног суда у Добоју и у сарадњи са полицијским службеницима ПУ Добој извршен је претрес станова које користи осумњичени. Том приликом пронађено је и одузето око килограм марихуане, око 100 грама кокаина и новац у износу од око 8 000 КМ, дигиталне ваге и други предмети који могу послужити у кривичном поступку", наводе у МУП-у Српске.

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Одузет новац у износу од око 8.000 КМ
Одузет новац у износу од око 8.000 КМ
Уступљена фотографија

"Након завршене криминалистичке обраде В.Б. ће бити спроведено дежурном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Добоју уз извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет опојних дрога", наводе у МУП-у Српске.

Откривено више од килограма дроге
Откривено више од килограма дроге
Уступљена фотографија

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Тагови :

хапшење

Ухапшен Владан Булатовић

Интерполова потјерница

Добој

Дрога

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