У Добоју ухапшен Владан Булатовић

Аутор:Огњен Матавуљ
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Држављанин Црне Горе Владан Булатовић ухапшен је данас у Добоју на основу међународне потјернице коју је за њим расписао Интерпол Њемачке, а у стану који је користио откривено је више од килограма дроге, потврђено је за АТВ.
Булатовић је ухапшен у акцији Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске. Провјерама је утврђено да је за њим расписана међународна црвена потјерница Интерпола Њемачка.
"По наредби Основног суда у Добоју и у сарадњи са полицијским службеницима ПУ Добој извршен је претрес станова које користи осумњичени. Том приликом пронађено је и одузето око килограм марихуане, око 100 грама кокаина и новац у износу од око 8 000 КМ, дигиталне ваге и други предмети који могу послужити у кривичном поступку", наводе у МУП-у Српске.
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О свему је обавијештен дежурни судија Суда БиХ.
"Након завршене криминалистичке обраде В.Б. ће бити спроведено дежурном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Добоју уз извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет опојних дрога", наводе у МУП-у Српске.
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