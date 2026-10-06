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Огласила се полиција: Убијен мушкарац чије је тијело пронађено поред пута, ухапшена једна особа

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06.10.2026 17:01

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Мушкарац (50) чије је тијело у суботу пронађено на макадамском путу код мјеста Мала Чрешњевица у Питомачи, у Хрватској, убијен је, показала је криминалистичка истрага Полицијске управе вировитичко-подравске.

Због сумње да је убио 50-годишњака, ухапшен је 31-годишњи мушкарац.

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Како је саопштила полиција, у суботу око 19 сати запримљена је дојава да је на макадамском путу пронађено тијело мушкарца.

Опсежном криминалистичком истрагом полиција је утврдила сумњу да је мушкарац убијен истог дана око 18:30 сати.

Сумња се да је 31-годишњак трактором ударио 50-годишњака, након чега је он преминуо на мјесту догађаја.

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Осумњичени је ухапшен те је, након проведене криминалистичке истраге, уз кривичну пријаву Жупанијском државном одвјетништву у Бјеловару, предан притворском надзорнику, преносе хрватски медији.

(Аваз)

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Тагови :

Хрватска

пронађено тијело

Убиство

Полиција

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