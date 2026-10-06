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Сукоб средњошколаца и полиције током протеста

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06.10.2026 16:07

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Полицајци стоје на стражи током протеста против школа са недовољним ресурсима, у Паризу, петак, 2. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Француски средњошколци сукобили су се са полицијом током протеста у Паризу, Стразбуру и Лиону, јавио је медијски сервис БФМТВ.

У извјештају се наводи да су демонстранти у Стразбуру гађали полицајце разним предметима, док је група људи у црном покушала да направи барикаде од канти за смеће, што је навело полицију да употријеби силу.

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Пожар на подручју Ластве, ватрогасци на терену

Полицајци су употријебили сузавац током протеста у Паризу.

Протести ученика организовани су широм Француске након позива радничких синдиката и утицали су на рад 1.800 средњих школа у тој земљи.

(Срна)

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Тагови :

Француска

Протести

ученици

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