Сукоб средњошколаца и полиције током протеста

Аутор:АТВ редакција
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Француски средњошколци сукобили су се са полицијом током протеста у Паризу, Стразбуру и Лиону, јавио је медијски сервис БФМТВ.
У извјештају се наводи да су демонстранти у Стразбуру гађали полицајце разним предметима, док је група људи у црном покушала да направи барикаде од канти за смеће, што је навело полицију да употријеби силу.
Градови и општине
Пожар на подручју Ластве, ватрогасци на терену
Полицајци су употријебили сузавац током протеста у Паризу.
Протести ученика организовани су широм Француске након позива радничких синдиката и утицали су на рад 1.800 средњих школа у тој земљи.
(Срна)
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