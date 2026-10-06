Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Аутор:АТВ редакција
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У току ноћи је из музеја Центар савремене умјетности у Исоару украдено умјетничко дјело вриједно више милиона евра, са масивним бронзаним омотом који је осмислио истакнути шпански сликар Салвадор Дали, саопштила је полиција.
Украдено дјело је "Књига Откровења" Жозефа Фореа - монументално умјетничко дјело ручно осликаних страница, тешко око 210 килограма и настало између 1958. и 1961. године уз допринос истакнутих личности умјетности и књижевности 20. вијека, међу којима су Жан Кокто, Бернар Буфе и Жан Жионо.
Бронзани омот тежак око 150 килограма, који је осмислио Дали, украшен је златом, драгим камењем и ријетким шкољкама. Ова јединствена књига описује се као једна од најтежих и најскупљих на свијету, а њена вриједност процјењује се на неколико милиона евра.
Тужилаштво је саопштило да је покренуло истрагу.
Крађа у Исоару посљедња је у низу великих пљачки које су погодиле француске музеје.
Међу украденим вриједностима и умјетнинама у протеклих годину дана истичу се четири слике истакнутог импресионисте Огиста Реноара, осам предмета краљевског накита, око 2.000 античких новчића од племенитих метала, шест килограма златних груменова, као и 27 предмета из музеја Лалик, процијењених на 4,5 милиона евра, преноси Срна
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