Лавров: Руководство Алијансе увјерило Москву да не спрема напад

Аутор:АТВ редакција
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Руководство НАТО савеза раније је увјерило Москву да не спрема напад на Русију, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Одмах су почели да нас увјеравају, Марк Руте, генерални секретар НАТО-а, и Метју Витакер, представник САД у Бриселу при НАТО-у. Почели су да нас увјеравају да НАТО не планира да нападне Русију и да не може то да уради", рекао је Лавров новинарима.
Москва све слуша и држи очи отворене, додао је Лавров.
"Бавимо се задацима које је поставио предсједник Русије Владимир Путин у оквиру специјалне војне операције да бисмо спријечили било какве пријетње Русији од наших западних сусједа", рекао је Лавров.
Шеф руске дипломатије подсјетио је да је Путин јасно рекао какав ће бити одговор ако Калињинградска област или било која друга регија Русије буде нападнута, преноси Срна.
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