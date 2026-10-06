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Лавров: Руководство Алијансе увјерило Москву да не спрема напад

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06.10.2026 13:10

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руководство НАТО савеза раније је увјерило Москву да не спрема напад на Русију, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Одмах су почели да нас увјеравају, Марк Руте, генерални секретар НАТО-а, и Метју Витакер, представник САД у Бриселу при НАТО-у. Почели су да нас увјеравају да НАТО не планира да нападне Русију и да не може то да уради", рекао је Лавров новинарима.

Москва све слуша и држи очи отворене, додао је Лавров.

"Бавимо се задацима које је поставио предсједник Русије Владимир Путин у оквиру специјалне војне операције да бисмо спријечили било какве пријетње Русији од наших западних сусједа", рекао је Лавров.

Шеф руске дипломатије подсјетио је да је Путин јасно рекао какав ће бити одговор ако Калињинградска област или било која друга регија Русије буде нападнута, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

НАТО

Марк Руте

Сједињене Америчке Државе

Русија

Москва

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