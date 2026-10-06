Кина буши осам километара дубоко: Тражи нова налазишта нафте и гаса

Аутор:АТВ редакција
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Највеће кинеско пустињско нафтно поље Фуман, смјештено на рубу пустиње Такламакан у аутономној покрајини Синђанг, произвело је више од 26 милиона тона нафте и гаса из лежишта дубљих од 6.000 метара, објавио је кинески „Глобал тајмс“, позивајући се на државну нафтну компанију ЦНПЦ.
У бушотини Џентан-1 на рубу пустиње Такламакан, инжењери су са дубине од 8.080 метара извукли узорке стијена старих око 500 милиона година, пише „Глобал тајмс“.
Кина је тако први пут у историји у сјеверозападном дијелу Таримске котлине извукла узорак стијене са дубине веће од 8.000 метара. Пустиња Такламакан налази се у средишту котлине на југу Синђанга и заузима највећи дио тог пространог континенталног басена.
„Узорци ће нам омогућити да процијенимо потенцијал за стварање угљоводоника на дубинама већим од 8.000 метара“, рекао је директор пројекта при ЦНПЦ-у Сју Јанан, према извјештају кинеске државне телевизије ЦЦТВ.
„До сада смо из дубоких лежишта испод пустиње Такламакан произвели 20,36 милиона тона нафте и 8,15 милијарди кубних метара гаса“, рекао је инжењер Лу Џонгјуан, такође према ЦЦТВ-у.
Производња из дубоких лежишта испод пустиње Такламакан појачана је посљедњих година. У пољу Фуман до сада је избушено 485 бушотина, од којих су 133 произвеле више од 100.000 тона, а 464 више од 10.000 тона нафте и гаса, наводи „Глобал тајмс“.
Таримско нафтно поље тако је постало највеће кинеско нафтно поље у пустињи и највећа база за производњу угљоводоника из изузетно дубоких лежишта, наводе кинески медији.
Дубока лежишта у котлини сматрају се важним потенцијалом за повећање кинеских резерви и производње нафте и гаса.
У Таримској котлини до сада је потврђено више од пет милијарди тона резерви, а више од половине налази се на дубинама већим од 6.000 метара, преноси Индекс
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