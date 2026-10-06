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Скандал над скандалима: Ухапшен бивши директор БНД-а, оптужен за велеиздају

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06.10.2026 11:55

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Аугуст Хенинг, бивши председник Савезне обавештајне службе (БНД), стиже у немачки парламент Бундестаг у Берлину 2. октобра 2015. године.
Фото: Таnjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Бивши директор њемачке Савезне обавјештајне службе (БНД) Аугуст Хенинг ухапшен је због сумње да је одавао државне тајне, починио велеиздају и шпијунирао у корист стране силе, јавља данас њемачки лист „Билд“.

Хенинг, који је био на челу БНД-а од 1998. до 2005. године, наводно је од бившег запосленог у руководству те службе за новац куповао повјерљиве информације, које је потом, према наводима листа, намјеравао да просљеђује даље у оквиру свог савјетничког посла.

Истрагу против Хенинга и још једног осумњиченог води њемачки савезни државни тужилац.

Истражиоци Савезне криминалистичке канцеларије (БКА) ухапсили су Хенинга рано јутрос у његовој кући у Нордвалдеу код Минстера, на сјеверозападу Њемачке, док је у Баварској истовремено ухапшен још један бивши високи званичник БНД-а, Манфред Д, који је раније био Хенингов шеф канцеларије, а у БНД-у је радио до прољећа 2026. године.

Истрага је покренута током поступка против хамбуршке предузетнице Кристине Блок и других оптужених због сумње да су силом одвели њено двоје дјеце.

У оквиру те истраге истражиоци су наводно дошли и до информација о могућем цурењу повјерљивих података из БНД-а, који су били намијењени за извјештаје њемачкој влади о безбједносној ситуацији.

Да ли је Хенинг информације директно просљеђивао некој страној сили још је предмет истраге.

Познато је да је након одласка из БНД-а радио као савјетник у области безбједности и пословања широм свијета и да је имао везе са Русијом и Кином, укључујући контакте са тамошњим државним институцијама, као и посредне везе са Кремљом.

Хенинг се посљедњих година суочавао и са озбиљним финансијским проблемима, а његова пензија била је под принудном наплатом због судског спора око његовог ангажмана у надзорном одбору једне банке у балтичком региону.

Та банка је, према наводима „Билда“, пропала након што ју је један олигарх финансијски исцрпио, а чланови надзорног одбора, међу којима су били Хенинг и бивши генерални секретар НАТО-а и дански премијер Андерс Фог Расмусен, позвани су на одговорност.

За сада није познато да ли су наводи о продаји државних тајни повезани са његовим финансијским проблемима.

Хамбуршко правосуђе је у септембру 2025. претресло Хенингову кућу у Вестервaлду, као и његове канцеларије, у оквиру истраге повезане са случајем Блок.

Кристина Блок, насљедница њемачког ланца ресторана „Блок хаус“, нашла се у средишту истраге након што су њено двоје дјеце, која су живјела са оцем у Данској, у новогодишњој ноћи 2023/2024. године одведена у Њемачку.

Данске и њемачке власти истражују околности тог догађаја и сумње да су дјеца против своје воље одведена од оца.

У оквиру истраге њемачки истражиоци су дошли и до информација које указују на могуће цурење повјерљивих података из њемачке обавјештајне службе БНД, што је касније отворило засебну истрагу због сумње на одавање државних тајни.

У то вријеме је, како наводи „Билд“, у једној фирми повезаној са Хенингом био ангажован и прикривени истражилац, што указује да је истрага о сумњи на велеиздају можда почела још тада.

Хенинг је раније радио у Сталном представништву Савезне Републике Њемачке у Источном Берлину, а од 1998. до новембра 2005. године био је на челу њемачке спољне обавјештајне службе.

Касније је постао највиши њемачки званичник задужен за безбједност, као шеф свих безбједносних служби у мандату тадашњег министра унутрашњих послова Волфганга Шојблеа из Хришћанско-демократске уније (ЦДУ), преноси Танјуг.

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Тагови :

Њемачка

BND

Служба

Аугуст Хенинг

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