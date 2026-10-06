Опасан курс: Литвански парламент гласао за укидање забране нуклеарног наоружања

Аутор:АТВ редакција
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Парламент Литваније гласао је за укидање уставне забране нуклеарног наоружања у земљи, у првом од два гласања потребна за измјену устава.
Предложену измјену подржало је 106 од 141 посланика, док је друго гласање заказано за 12. јануар, пренио је Ројтерс. За усвајање измјене потребна је двотрећинска већина у оба гласања.
Предсједник Литваније Гитанас Науседа рекао је у јулу да су се политичке странке договориле о укидању забране, наводећи да "Русија мијења безбједносне прилике у региону".
Науседа је рекао да тренутно не постоје планови за размјештање нуклеарног оружја у Литванији, али да би укидање забране омогућило земљи да предузме одговарајуће кораке уколико се безбједносна ситуација промјени. Према његовим ријечима, Литванија ће остати потписница Споразума о неширењу нуклеарног оружја.
Премијер Литваније Миндаугас Синкјавичјус изјавио је да је та земља спремна да преузме на себе трошкове изградње америчке војне базе на њеној територији.
"Партнерима преостаје само да донесу политичку одлуку о сталном војном присуству", написао је на друштвеним мрежама Синкјавичјус.
Подсјетимо, портпарол Кремља Дмитриј Песков раније је поручио да ће "територија Литваније бити на нишану руског нуклеарног оружја ако Вилњус донесе одлуку да га размјести на својој територији".
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