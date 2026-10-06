Дронови погодили два брода код Бугарске, један потонуо: Посада нестала

Аутор:АТВ редакција
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Два трговачка брода погођена су дроновима у Црном мору, у искључивој економској зони Бугарске. Један од бродова је потонуо и за његовом посадом се трага, док је свих 18 чланова посаде другог брода спасено.
Ријеч је о првом пријављеном нападу ове врсте на трговачке бродове у искључивој економској зони Бугарске, која је чланица НАТО-а. За сада није утврђено ко стоји иза напада, нити одакле су дронови дошли.
Велика операција потраге и спасавања у току је источно од рта Свети Атанас и града Бјала (Byala). Како преноси бугарски јавни сервис БНР, бродови су око четири часа ујутро послали сигнале да су у невољи.
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Према прелиминарним информацијама, погођени су трговачки бродови „Алфа Ватан“ (ALFA WATAN), који плови под заставом Тога, и „Ејбл“ (ABLE), који плови под заставом Палауа.
„Алфа Ватан“ претрпио је тешка структурална оштећења, након чега је потонуо источно од бугарске обале. Информације о судбини његове посаде још нису потврђене.
На броду „Ејбл“ након напада избио је пожар, због чега је свих 18 чланова посаде напустило брод.
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Морнаре је преузео бугарски трајект „Диоскурија“ (DIOSCURIA), који је преусмјерен како би им пружио помоћ. Међу спасенима има повријеђених, а према новијим информацијама, двије особе су тешко повријеђене.
Бугарске власти сазвале су хитан састанак представника надлежних институција поводом напада на бродове.
За сада нема потврде о поријеклу дронова, нити је одговорност за напад приписана било којој страни.
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Турски брод потопили дронови, двоје погинулих
Инцидент је посебно значајан јер се догодио у искључивој економској зони Бугарске, а бугарски медији наводе да је ријеч о првом таквом нападу на трговачке бродове у тој зони.
Нови инцидент догодио се само дан након напада на трговачки брод у Црном мору, у искључивој економској зони Румуније.
Брод у турском власништву, који је превозио кукуруз из Украјине према Италији, погођен је дроновима, након чега је потонуо. Двије особе су погинуле, док је 11 чланова посаде спасено.
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