Logo

Дронови погодили два брода код Бугарске, један потонуо: Посада нестала

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 10:41

Коментари:

1
Дронови погодили два брода код Бугарске, један потонуо: Посада нестала

Два трговачка брода погођена су дроновима у Црном мору, у искључивој економској зони Бугарске. Један од бродова је потонуо и за његовом посадом се трага, док је свих 18 чланова посаде другог брода спасено.

Ријеч је о првом пријављеном нападу ове врсте на трговачке бродове у искључивој економској зони Бугарске, која је чланица НАТО-а. За сада није утврђено ко стоји иза напада, нити одакле су дронови дошли.

Велика операција потраге и спасавања у току је источно од рта Свети Атанас и града Бјала (Byala). Како преноси бугарски јавни сервис БНР, бродови су око четири часа ујутро послали сигнале да су у невољи.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков оштро упозорио Запад: Употријебићемо комплетан арсенал

Један брод потонуо

Према прелиминарним информацијама, погођени су трговачки бродови „Алфа Ватан“ (ALFA WATAN), који плови под заставом Тога, и „Ејбл“ (ABLE), који плови под заставом Палауа.

„Алфа Ватан“ претрпио је тешка структурална оштећења, након чега је потонуо источно од бугарске обале. Информације о судбини његове посаде још нису потврђене.

На броду „Ејбл“ након напада избио је пожар, због чега је свих 18 чланова посаде напустило брод.

Напад дроновима код Москве

Свијет

Украјински дронови погодили велико складиште нафте код Москве

Морнаре је преузео бугарски трајект „Диоскурија“ (DIOSCURIA), који је преусмјерен како би им пружио помоћ. Међу спасенима има повријеђених, а према новијим информацијама, двије особе су тешко повријеђене.

Бугарска сазвала хитан састанак

Бугарске власти сазвале су хитан састанак представника надлежних институција поводом напада на бродове.

За сада нема потврде о поријеклу дронова, нити је одговорност за напад приписана било којој страни.

Брод потопљен

Свијет

Турски брод потопили дронови, двоје погинулих

Инцидент је посебно значајан јер се догодио у искључивој економској зони Бугарске, а бугарски медији наводе да је ријеч о првом таквом нападу на трговачке бродове у тој зони.

Дан раније нападнут брод код Румуније

Нови инцидент догодио се само дан након напада на трговачки брод у Црном мору, у искључивој економској зони Румуније.

Брод у турском власништву, који је превозио кукуруз из Украјине према Италији, погођен је дроновима, након чега је потонуо. Двије особе су погинуле, док је 11 чланова посаде спасено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бугарска

дрон

брод

Коментари (1)

Више из рубрике

Парламент БиХ набавља четири аутомобила, процијењена вриједност 420.000 КМ

Свијет

Парламент БиХ набавља четири аутомобила, процијењена вриједност 420.000 КМ

3 ч

0
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Свијет

Министар одбране Израела упозорава: Хамас би могао опет да нападне!

3 ч

0
Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

Свијет

Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

3 ч

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба

Свијет

Ајкула постала туристичка атракција: Милион људи прати њену судбину

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Недјеља дјетета: Подршка за дјецу и породице широм Српске

13

52

Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

13

45

Успостављен саобраћај преко Раче

13

41

Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

13

37

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима