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Украјински дронови погодили велико складиште нафте код Москве

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06.10.2026 06:57

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Украјински дронови погодили велико складиште нафте код Москве
Фото: X

Током ноћи украјински дронови извели су масовни напад на Московску област, а према информацијама с Телеграм канала погођен је линеарни производно-диспечерски центар Володарск покрај села Константиново.

Руски државни медији извјештавају да је ријеч о највећем нападу дроновима на ту регију у посљедње двије године. Градоначелник Москве Сергеј Собјањин изјавио је да је према главном граду полетјело најмање 650 украјинских дронова, од којих је противваздушна одбрана оборила 105.

Важно енергетско постројење

"Према московској регији полетјело је 650 дронова. Већину је противваздушна одбрана уништила на већој удаљености, а 105 дронова уништено је при прилазу Москви", рекао је Собјањин.

Снимке из Константинова, мјеста удаљеног око 40 километара од центра Москве, приказују пламен и густи дим из постројења Володарск. Локација се налази отприлике 450 километара од украјинске границе.

Руски медиј Астра пише да је Володарск највеће складиште нафте у московској регији, с годишњом производњом од три милиона тона деривата. Постројење је цјевоводима повезано с главним зрачним лукама на ширем подручју Москве.

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Тагови :

Москва

Украјина

дрон

Напад

Русија

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