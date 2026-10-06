Украјински дронови погодили велико складиште нафте код Москве

Аутор:АТВ редакција
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Током ноћи украјински дронови извели су масовни напад на Московску област, а према информацијама с Телеграм канала погођен је линеарни производно-диспечерски центар Володарск покрај села Константиново.
Руски државни медији извјештавају да је ријеч о највећем нападу дроновима на ту регију у посљедње двије године. Градоначелник Москве Сергеј Собјањин изјавио је да је према главном граду полетјело најмање 650 украјинских дронова, од којих је противваздушна одбрана оборила 105.
💥 Moscow region under massive UAV attack. Attack drones enter the region from different directions at once. https://t.co/SQauxEnHUS— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 5, 2026
"Према московској регији полетјело је 650 дронова. Већину је противваздушна одбрана уништила на већој удаљености, а 105 дронова уништено је при прилазу Москви", рекао је Собјањин.
Снимке из Константинова, мјеста удаљеног око 40 километара од центра Москве, приказују пламен и густи дим из постројења Володарск. Локација се налази отприлике 450 километара од украјинске границе.
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UKRAINIAN DRONES HAVE ATTACKED THE MOSCOW OIL REFINERY TODAY
🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://t.co/1XaxsHtKRf— WW3 Monitor (@WW3_Monitor) October 6, 2026
Руски медиј Астра пише да је Володарск највеће складиште нафте у московској регији, с годишњом производњом од три милиона тона деривата. Постројење је цјевоводима повезано с главним зрачним лукама на ширем подручју Москве.
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