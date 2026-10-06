Данас без струје 2.500 потрошача

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју Сребренице данас ће без електричне енергије бити 2.500 потрошача због ремонта трафостанице и далековода, најављено је из "Електро-Бијељине".
Плански ремонт предвиђен је од 9.00 до 17.00 часова.
"Електропренос БиХ" изводиће радове на трафостаници "Сребреница", због чега ће и "Електро-Бијељина" прилагодити своје активности и обавити годишњи ремонт постројења на овом подручју и припадајућих далековода.
"Најављени ремонт у Сребреници је од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије, те стога молимо кориснике из тога дијела Подриња да уваже најављени застој", наводе из "Електро-Бијељине".
Ремонтом у Сребреници, "Електро-Бијељина" ће у предвиђеном року реализовати овогодишњи план ремонта трафостаница, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
51
09
44
09
33
09
29
09
25
Тренутно на програму