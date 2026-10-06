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Данас без струје 2.500 потрошача

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06.10.2026 07:41

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Струја
Фото: АТВ

На подручју Сребренице данас ће без електричне енергије бити 2.500 потрошача због ремонта трафостанице и далековода, најављено је из "Електро-Бијељине".

Плански ремонт предвиђен је од 9.00 до 17.00 часова.

"Електропренос БиХ" изводиће радове на трафостаници "Сребреница", због чега ће и "Електро-Бијељина" прилагодити своје активности и обавити годишњи ремонт постројења на овом подручју и припадајућих далековода.

"Најављени ремонт у Сребреници је од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије, те стога молимо кориснике из тога дијела Подриња да уваже најављени застој", наводе из "Електро-Бијељине".

Ремонтом у Сребреници, "Електро-Бијељина" ће у предвиђеном року реализовати овогодишњи план ремонта трафостаница, преноси Срна.

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Тагови :

Струја

Електро-Бијељина

саопштење

насеља без струје

Сребреница

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