Logo

Најављене јаке млазне струје, повезују се са МЈО фазама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 22:17

Коментари:

0
Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Метеоролог Иван Ристић најавио је да би сљедеће недјеље Србију могло да захвати јаче захлађење, уз могућност снијега на планинама.

Како наводи Ристић, најновији ГФС ЕНС модел указује на могућност формирања јаке југозападне млазне струје и блокаде на Атлантику, што би могло да буде повезано са МЈО фазама, односно конвективним осцилацијама над Пацификом и Индијским океаном.

илу-замрзивач-фрижидер

Савјети

Доктор објаснио колико дуго може да траје замрзнута храна

Уколико се овакав сценарио потврди, посљедице би се осјетиле и на Балкану. Према тренутним прогнозама, Србију би током сљедеће недјеље могло да захвати јаче захлађење, а постоји могућност да планински предјели добију и прве пахуље.

Први снијег стиже сљедеће недјеље

Највећа пажња усмјерена је на Златибор, Тару и Дивчибаре, гдје би, уколико се прогнозирани сценарио оствари, могао да се појави и први снијег ове јесени.

Ристић истиче да је у најновијим излазима модела већ видљива разлика у односу на претходну прогнозу.

На картама се, између осталог, могу пратити ГФС прогнозе млазне струје на 300 мб, док аномалије температуре на 850 мб из ЕНС модела показују промјене између јутарњег излаза у 00 УТЦ и новог излаза у 12 УТЦ.

Приче из радионице

Култура

Култна серија Приче из радионице добија наставак

Ипак, ситуација још није коначна, јер метеоролошки модели у овом периоду могу значајно мијењати прогнозу, па ће наредни дани бити кључни.

Вријеме у уторак

Према најави Републичког хидрометеоролошког завода, у уторак Србију очекује хладно јутро, уз мјестимичан слаб приземни мраз, док се по појединим котлинама источне, јужне и југозападне Србије очекује и слаб мраз на 2 метра висине, као и понегдје краткотрајна магла.

илу-новац-30062026

Србија

Расте минимална плата у Србији

Током дана биће сунчано и топло, уз слаб вјетар промјењивог правца.

Јутарња температура кретаће се од -2 до 9 степени, док ће највиша дневна бити од 24 до 28 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Обустављен саобраћај на ГП Рача

Друштво

Обустављен саобраћај на ГП Рача

1 ч

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Друштво

Сутра православни вјерници обиљежавају празник посвећен чудима и породици

2 ч

0
Трактор ради на њиви.

Друштво

Приједорска полиција упозорила трактористе

6 ч

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Додик послао јасну поруку појединим амбасадорима након избора

22

55

Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?

22

52

Марко страдао у слијетању аута: Ово је младић погинуо у језивој несрећи

22

45

Пет умрлих од оспица, више од хиљаду заражених

22

39

Протести ученика проширили се на Белгију: Ухапшено 16 особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима