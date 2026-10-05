Најављене јаке млазне струје, повезују се са МЈО фазама

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог Иван Ристић најавио је да би сљедеће недјеље Србију могло да захвати јаче захлађење, уз могућност снијега на планинама.
Како наводи Ристић, најновији ГФС ЕНС модел указује на могућност формирања јаке југозападне млазне струје и блокаде на Атлантику, што би могло да буде повезано са МЈО фазама, односно конвективним осцилацијама над Пацификом и Индијским океаном.
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Уколико се овакав сценарио потврди, посљедице би се осјетиле и на Балкану. Према тренутним прогнозама, Србију би током сљедеће недјеље могло да захвати јаче захлађење, а постоји могућност да планински предјели добију и прве пахуље.
Највећа пажња усмјерена је на Златибор, Тару и Дивчибаре, гдје би, уколико се прогнозирани сценарио оствари, могао да се појави и први снијег ове јесени.
Ристић истиче да је у најновијим излазима модела већ видљива разлика у односу на претходну прогнозу.
На картама се, између осталог, могу пратити ГФС прогнозе млазне струје на 300 мб, док аномалије температуре на 850 мб из ЕНС модела показују промјене између јутарњег излаза у 00 УТЦ и новог излаза у 12 УТЦ.
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Ипак, ситуација још није коначна, јер метеоролошки модели у овом периоду могу значајно мијењати прогнозу, па ће наредни дани бити кључни.
Према најави Републичког хидрометеоролошког завода, у уторак Србију очекује хладно јутро, уз мјестимичан слаб приземни мраз, док се по појединим котлинама источне, јужне и југозападне Србије очекује и слаб мраз на 2 метра висине, као и понегдје краткотрајна магла.
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Током дана биће сунчано и топло, уз слаб вјетар промјењивог правца.
Јутарња температура кретаће се од -2 до 9 степени, док ће највиша дневна бити од 24 до 28 степени.
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