Какво нас вријеме очекује сутра

Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску сутра очекује стабилно, сунчано и топло вријеме, уз прилив топлог ваздуха са југозапада, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутро ће бити хладно, уз малу до умјерену облачност, док је дуж ријечних долина и у котлинама могућа пролазна магла.
Током дана очекује се претежно сунчано и топло вријеме. На југу и западу биће умјерене облачности.
Вјетар ће бити слаб, источног и сјевероисточног смјера.
Минимална температура ваздуха кретаће се од два до осам степени Целзијусових, на југу до 13, док ће у вишим предјелима бити око минус један степен.
Највиша дневна температура биће од 23 до 28 степени, а у вишим предјелима око 18 степени Целзијусових, саопштио је РХМЗ.
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