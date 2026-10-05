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Какво нас вријеме очекује сутра

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05.10.2026 14:10

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Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Фото: АТВ

Републику Српску сутра очекује стабилно, сунчано и топло вријеме, уз прилив топлог ваздуха са југозапада, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутро ће бити хладно, уз малу до умјерену облачност, док је дуж ријечних долина и у котлинама могућа пролазна магла.

Током дана очекује се претежно сунчано и топло вријеме. На југу и западу биће умјерене облачности.

Вјетар ће бити слаб, источног и сјевероисточног смјера.

Минимална температура ваздуха кретаће се од два до осам степени Целзијусових, на југу до 13, док ће у вишим предјелима бити око минус један степен.

Највиша дневна температура биће од 23 до 28 степени, а у вишим предјелима око 18 степени Целзијусових, саопштио је РХМЗ.

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