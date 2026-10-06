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Трамп: Бомбардери повучени из британске базе због одређених пријетњи

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06.10.2026 06:46

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да су Сједињене Државе повукле своје бомбардере "Б1" из базе у Британији због пријетњи за које је увјерен да долазе од Ирана.

"Било је одређених пријетњи", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Пентагон је нешто раније потврдио да су повучени сви бомбардери "Б-1" из базе "Ферфорд" у области Глочестершир, преноси АП.

Ови бомбардери кориштени су у нападима на Иран.

Полиција је позвана у базу на југозападу Енглеске 27. септембра, након што је локални фармер пријавио групу мушкараца са неколико комбија који су се бавили "сумњивом активношћу".

Из предострожности је евакуисано 85 кућа у близини ваздухопловне базе, коју су САД користиле за извршење напада на Иран.

Истражиоци нису пронашли експлозив у комбијима, али је пронађена одређена количина бензина.

Ухапшено је шест Британаца из Лондона, укључујући лице са двојним британско-иранским држављанством. Сви мушкарци, у средњим двадесетим годинама, пуштени су уз кауцију, што је наишло на осуду из Вашингтона, преноси Срна

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Тагови :

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Велика Британија

војници

Бијела кућа

Иран

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