Француски средњошколци најављују „трећи чин мобилизације“

Аутор:АТВ редакција
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Неколико синдиката, укључујући главне синдикате просвјетних радника, позвало је на подршку средњошколцима у протестима у Француској, уз најављене маршеве широм земље и обуставу рада у бројним школама.
Средњошколци захтијевају више ресурса и указују на нехигијенске школске зграде, претрпане учионице, непопуњена радна мјеста, посебно у угроженим насељима, као и на неједнакости које је, према њиховим наводима, створила платформа „Parcoursup“, односно француска платформа за пријем на факултете, пренио је портал БФМ ТВ.
Синдикат средњошколаца најавио је за данас „трећи чин мобилизације“, након блокада средњих школа у понедјељак и неуспјешног састанка у Министарству у петак.
Кабинет премијера оцијенио је да је покрет скренуо ка „урбаном насиљу“.
Широка коалиција синдиката националног образовања – ФСУ, ЦГТ, ФО, ЦФДТ, Унса, Суд и Солидаирес – позвала је запослене да се данас прикључе средњошколцима. Синдикати су навели да траже већу подршку захтјевима средњошколаца.
ЦГТ и Солидаирес позвали су још у петак на учешће у Дану мобилизације средњошколаца. ЦГТ је позвао своје организације да заштите право ученика на мобилизацију, обезбиједе простор за њихово окупљање и допринесу безбједности демонстрација.
Предсједница ЦГТ-а Софи Бине рекла је да ће активисти тог синдиката бити присутни како би заштитили средњошколце.
У мобилизацију се укључио и трећи пољопривредни синдикат, Конфедерација Пејсан, која је позвала пољопривреднике да се тракторима придруже блокадама средњошколаца.
Синдикат је навео да су захтјеви мобилисане омладине „праведни и легитимни“, а најмање 10 његових локалних огранака одазвало се позиву, потврдио је синдикат.
У Паризу је марш најављен за 14 часова са Трга Републике, док су позив на акцију објавили и студентски синдикати, међу којима Студентска унија и УНЕФ.
Истовремено, синдикати запослених у електроенергетском и гасном сектору одустали су од позива на интензивирање мобилизације против предложене реформе њихове повлашћене тарифе за енергију, наводећи да су „приморали владу да попусти“.
У писму синдикатима, које су потписали делегирана министарка за енергетику Мод Брежон и министар рада Жан-Пјер Фаранду, Влада је навела да 2027. године неће усвојити промјене које би утицале на платне листе активних запослених у електроенергетском и гасном сектору, нити на финансијске ресурсе пензионисаних запослених, било у погледу пореза или социјалног осигурања, преноси РТС
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