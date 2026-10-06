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Јапанске компаније и Универзитет под хакерским нападима

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06.10.2026 08:13

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računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Неколико јапанских компанија и један универзитет пријавили су да су од јуче изложени кибернетичким нападима и да су им компромитовни осјетљиви подаци, што би потенцијално могло да погоди милионе купаца, корисника услуга, студената и наставника у низу одвојених инцидената.

Универзитет Метрополитен у Осаки саопштио је да су можда процурили подаци о најмање 130.000 студената и наставника након кибернетичког напада који је изазвао системски квар у институцији.

Око 500 сервера који подржавају информациони систем универзитета престало је да ради након сумње на напад софтвером који криптује и закључава податке ради наплате откупнине, наводи се у саопштењу.

Студентска информациона мрежа и портал за наставно особље постали су неупотребљиви од јуче, док су предавања отказана, преноси агенција Синхуа.

Сличне проблеме пријавио је ланац дисконтних продавница "Макс холдингс", који наводи да су угрожени лични подаци 1,7 милиона купаца након неовлаштеног приступа серверу који управља услугама онлајн куповине.

Ланац је обуставио услуге, блокирао руту напада и сарађује са спољним стручњацима за безбједност, регулаторима и полицијом да би истражио напад и појачао надзор.

Јапанска фирма за интернет услуге "ГМО рисерч" саопштила је да је око 948.500 записа о њеним корисницима украдено након неовлаштеног приступа њеном серверу.

Нападу је била изложена и компанија "Моногатари", која управља ланцем ресторана брзе хране. Фирма је саопштила да су компромитовани подаци преко десет милиона муштерија, односно готово комплетна база корисника, преноси Срна

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Тагови :

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универзитет

хакери

хакерски напад

подаци

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