Узнемирујуће откриће с неуспјешне егзекуције Кристе Пајк: Ево чему је служио тег за папир у соби

Аутор:АТВ редакција
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Док се Криста Пајк и даље налази у болници, гдје се љекари боре за њен живот након неуспјешне егзекуције са двије дозе пентобарбитала, откривена је једна узнемирујућа информација о комори за извршење смртне казне у којој се налазила.
Наиме, откривен је узнемирујући разлог због којег је тег за папир постављен у просторију за погубљење Кристе Пајк.
Пајк је требало да 30. септембра постане прва жена коју је држава Тенеси погубила за више од 200 година.
Умјесто тога, 50-годишња осуђеница на смрт преживјела је две дозе пентобарбитала, хемикалије коришћене за смртоносну ињекцију, током неуспјешног погубљења у затвору максималног обезбеђења Ривербенд.
Она је и даље жива, али без свести у болници у Тенесију, док љекари покушавају да јој спасу живот.
Адвокати Пајкове навели су да се током поступка могла чути како "плаче, јеца и хрче", а власти још нису понудиле објашњење шта је пошло по злу.
Међутим, како пролазе дани, појављује се све више детаља о неуспјешном погубљењу.
АП је објавио да је тег за папир "величине отприлике лоптице за голф" постављен на полицу унутар просторије током покушаја погубљења, што је дјеловало као сигнал да је такозвана смртоносна хемикалија убризгана.
Иако званичници нису потврдили значење тог мистериозног предмета, након што је постављен, почело је одбројавање од пет минута, након чега је завјеса између просторије за погубљење и простора за свједоке спуштена.
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Смртна казна Кристи Пајк би могла бити поништена?
Само што све није прошло како је планирано, јер је три минута касније завјеса поново подигнута.
Након што је јој је супстанца убризгана други пут, Пајкова је хитно превезена у болницу, док су свједоци у просторији за погубљење рекли да су чули како осуђеница "гласно хрче".
Новинар Стивен Хејл, Насхвиле Банер
Он је за Демокраси Нау рекао да је Пајкова виђена како "широко отвара уста, готово као да хвата ваздух, али без икаквог звука".
Након што је завјеса други пут спуштена, "сједели смо тамо око 50 минута и слушали како прилично гласно хрче, како дише, знате, отежано, али без икаквих информација о томе шта се дешава или шта се не дешава иза завесе".
Новинар Вил Пекет, ВВЛТ Кновиле
Он је описао како се током неуспјешног погубљења из Пајковее чуло "неколико смијехова", додајући да је у једном тренутку "видио сузу како јој се слива из десног ока" док се жалила на бол у руци.
Такође је рекао да је Пајкова "толико често ударала ногама да је заправо оборила чаршав којим је била покривена".
Ренди Спајви, адвокат Криста Пајк
Рекао је да га оно што се догодило "прогони", наводећи за НБЦ да је само у лијеву руку Пајкове убодено најмање седам игала док су званичници покушавали да пронађу вену.
Он је тврдио да јој је десна рука попримила љубичасту боју док је убризгавана друга доза пентобарбитала, а касније је сазнао да је око мјеста убода било "пликова и опекотина".
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Постоји само један начин да се понови извршење смртне казне над Кристом Пајк: У супротном је немогуће!
Није јасно да ли ће држава поново покушати да изврши смртну казну над Пајковом, али сва погубљења у Тенесију отказана су до краја године.
И док је њен случај један од најнеобичнијих, он је отворио нова питања о томе шта може да се догоди када егзекуција смртоносном инјекцијом пође по злу, као и о томе кроз шта би осуђеници требало да пролазе када се све одвија према плану.
Џонатан Гронер, доктор медицине и професор клиничке хирургије у пензији на Медицинском факултету Универзитета Охајо Стејт, говорио је за Унилад о употреби пентобарбитала.
Када је ријеч о болу који се осјећа током поступка, Гронер је рекао да је мало вјероватно да ће супстанца изазвати нелагоду ако се правилно примјени, али да је то "веома вјероватно" ако се примјени неправилно.
Он је даље навео да је седатив "мање ефикасан" ако лијек исцури из вене или ако интравенска канила не доспије успјешно у крвни суд.
У тим случајевима, "супстанца ће завршити под кожом умјесто у крвотоку", због чега неће дјеловати како је предвиђено.
Криста Пајк је провела три деценије у затвору за осуђенике на смрт због убиства своје 19-годишње колегинице са факултета Колин Слемер 1995. године.
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