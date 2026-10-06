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Турски брод потопили дронови, двоје погинулих

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06.10.2026 07:01

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брод тоне потопљен погођен брод
Фото: Pexel/ Fawzy Alex

Турски теретни брод који је превозио жито из украјинске луке потонуо је данас у Црном мору након напада дроновима, при чему су погинула два члана посаде, 11 је спасено, док се за једним и даље трага, саопштиле су румунске власти, јавља Јуроњуз Румунија.

Брод се након напада запалио и потонуо је, а три члана посаде су повријеђена.

Једанаест морнара спасили су румунски бродови и хеликоптери у великој акцији спасавања, док се потрага за несталим чланом посаде наставља око 37 километара од румунске обале.

Према наводима Јуроњуз Румунија, брод је идентификован као „Ројад Мамедов“, у власништву турске компаније МГ Шипинг 5, а пловио је под заставом Сент Китса и Невиса.

Брод је испловио из украјинске луке Измаил у Одеској области, а пловио је према Равени у Италији.

Инцидент се догодио у ексклузивној економској зони Румуније, око 17 километара од платформе Пескуруш.

Предсједник Румунског синдиката слободних помораца Адријан Михаљчоју изјавио је да је, према информацијама којима располаже, брод нападнут из ваздуха и са мора, и да је ријеч о трговачком броду „који није имао било какве везе са ратом“.

Троје повријеђених морнара, старих између 22 и 50 година, пребачено је хеликоптерима у болницу у Констанци, највећој румунској луци.

Задобили су вишеструке повреде, али су свјесни и у стабилном стању, саопштио је портпарол болнице.

Румунске власти још нису саопштиле ко је одговоран за напад, али је предсједник Украјине Володимир Зеленски оптужио Русију, наводећи да су два руска дрона извела „страшан напад на цивилни брод у неутралним водама који је превозио кукуруз“.

Русија упорно бира терор и потапање цивилних бродова умјесто нормалне пловидбе - написао је Зеленски на платформи Икс и додао да је потребно извршити притисак како би се обновила глобална безбједност снабдијевања храном.

Навео је и да су се на броду налазили држављани Азербејџана и Индије.

Турска, чланица НАТО-а, више пута је позивала све стране укључене у рат да осигурају безбједну пловидбу Црним морем, укључујући пловне правце ка Босфорском мореузу.

Инцидент се догодио након низа упада дронова у близини румунских црноморских лука, као и све чешћих повреда румунског ваздушног простора руским дроновима посљедњих мјесеци.

Румунски предсједник Никушор Дан раније је оптужио Русију за један такав инцидент и осудио, како је навео, ескалацију „неодговорних инцидената“ Москве.

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Тагови :

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бродолом

Напад дроновима

Турска

погинули

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