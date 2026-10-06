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Пезешкијан: Преговори са САД бесмислени - Вашингтон тврди да држи све адуте у рукама

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06.10.2026 06:44

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Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Преговори са САД били су бесмислени, оцијенио је предсједник Ирана Масуд Пезешкијан, док Техеран разматра одговор Вашингтона на свој седмодневни план.

Неименовани високи амерички званичник тврди да су САД у снажној позицији због контроле Ормуског мореуза и стања иранске економије. За то вријеме, ирански шеф дипломатије Абас Аракчи поручио је да ће Техеран искористити све дипломатске капацитете за заштиту националних интереса, безбједности и међународног положаја земље.

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан изјавио је да су преговори са Сједињеним Америчким Државама били бесмислени, док Техеран разматра одговор Вашингтона на његов седмодневни план за окончање сукоба и поновно отварање Ормуског мореуза.

Неименовани високи амерички званичник поручио је да Иран неће моћи да „изигра“ предсједника Доналда Трампа, тврдећи да су САД у снажној позицији због контроле Ормуског мореуза и стања иранске економије.

Секретар Врховног савјета за националну безбједност Ирана Мохсен Резаи упозорио је да би нова грешка „непријатеља“ могла да отвори нове фронтове и донесе „већа изненађења“.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи поручио је да ће Техеран искористити све дипломатске капацитете за заштиту националних интереса, безбједности и међународног положаја земље.

Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи упозорио је сусједне земље да ће, уколико њихове територије буду коришћене за нове нападе на Иран, услиједити „другачији и одлучан“ одговор Техерана, преноси РТС

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Тагови :

Масуд Пезешкијан

Техеран

Иран

Сједињене Америчке Државе

Ормуски мореуз

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