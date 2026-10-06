Пезешкијан: Преговори са САД бесмислени - Вашингтон тврди да држи све адуте у рукама

Аутор:АТВ редакција
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Преговори са САД били су бесмислени, оцијенио је предсједник Ирана Масуд Пезешкијан, док Техеран разматра одговор Вашингтона на свој седмодневни план.
Неименовани високи амерички званичник тврди да су САД у снажној позицији због контроле Ормуског мореуза и стања иранске економије. За то вријеме, ирански шеф дипломатије Абас Аракчи поручио је да ће Техеран искористити све дипломатске капацитете за заштиту националних интереса, безбједности и међународног положаја земље.
Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан изјавио је да су преговори са Сједињеним Америчким Државама били бесмислени, док Техеран разматра одговор Вашингтона на његов седмодневни план за окончање сукоба и поновно отварање Ормуског мореуза.
Неименовани високи амерички званичник поручио је да Иран неће моћи да „изигра“ предсједника Доналда Трампа, тврдећи да су САД у снажној позицији због контроле Ормуског мореуза и стања иранске економије.
Секретар Врховног савјета за националну безбједност Ирана Мохсен Резаи упозорио је да би нова грешка „непријатеља“ могла да отвори нове фронтове и донесе „већа изненађења“.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи поручио је да ће Техеран искористити све дипломатске капацитете за заштиту националних интереса, безбједности и међународног положаја земље.
Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи упозорио је сусједне земље да ће, уколико њихове територије буду коришћене за нове нападе на Иран, услиједити „другачији и одлучан“ одговор Техерана, преноси РТС
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