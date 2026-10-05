Мелони поднијела захтјев за ауторска права на свој глас

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони поднијела је захтјев за заштиту ауторских права на свој глас како би спријечила његову употребу у садржајима генерисаним вјештачком интелигенцијом, односно за прављење такозваних гласовних клонова, јавила је Анса.
Мелони је свој глас регистровала при Канцеларији Европске уније за интелектуалну својину (EUIPO).
За потребе захтјева, који је доступан на интернет страници EUIPO-а, италијанска премијерка снимила је себе како два пута изговара: „Ио соно Ђорђа Мелони“ („Ја сам Ђорђа Мелони“).
Захтјев се тренутно налази у статусу „у фази разматрања“.
Италијанска поп звијезда Ђузи Ферери такође је прије неколико мјесеци поднијела захтјев за заштиту ауторских права на свој глас.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
56
22
55
22
52
22
45
22
39
Тренутно на програму