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Мелони поднијела захтјев за ауторска права на свој глас

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05.10.2026 21:54

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Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.
Фото: Tanjug/Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони поднијела је захтјев за заштиту ауторских права на свој глас како би спријечила његову употребу у садржајима генерисаним вјештачком интелигенцијом, односно за прављење такозваних гласовних клонова, јавила је Анса.

Мелони је свој глас регистровала при Канцеларији Европске уније за интелектуалну својину (EUIPO).

За потребе захтјева, који је доступан на интернет страници EUIPO-а, италијанска премијерка снимила је себе како два пута изговара: „Ио соно Ђорђа Мелони“ („Ја сам Ђорђа Мелони“).

Захтјев се тренутно налази у статусу „у фази разматрања“.

Италијанска поп звијезда Ђузи Ферери такође је прије неколико мјесеци поднијела захтјев за заштиту ауторских права на свој глас.

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Тагови :

Ђорђа Мелони

Ауторска права

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