"Седморица браће": Професори повукли радикални потез због случаја наводног силовања

Аутор:АТВ редакција
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Чланови Сената факултета Универзитета Корнел поднијели су резолуцију о изгласавању неповјерења универзитетској администрацији због начина на који се носила са случајем наводног групног силовања на кампусу 2024. године.
Велики број студената окупио се на кампусу у знак протеста позивајући на реформу и одговорност.
Резолуција је поднета универзитетском факултетском одбору у понедјељак увече, према речима Пола Ортиза, професора историје рада на Корнелу, који је такође члан Факултетског сената.
"Група ће размотрити резолуцију и она ће бити стављена на дневни ред Факултетског сената за седницу Сената 14. октобра", рекао је Ортиз.
Гласање о неповјерењу, које има за циљ да покаже да је група изгубила повјерење у вођу или администрацију, био би знак озбиљног незадовољства и извршио би притисак на универзитетско руководство да предузме акцију.
"Факултету су се обратиле стотине студената, бивших студената и особља који захтевају да нешто предузмемо", рекао је Ортиз за ЦНН.
Фрустрације администрацијом јасно су изражене у понедјељак увече током скупа на кампусу, гдје су студенти и чланови заједнице скандирали "срамота" и "оставка", изражавајући отворени бес према званичницима за које вјерују да су изневерили жену познату као Џејн Доу (ине које се у САД користи за НН особу женског пола) када је први пут поднијела пријаву полицији у кампусу 2024. године.
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Она тврди да су је у октобру 2024. године чланови братства Цхи Пхи сексуално напали након што су је, према њеној тужби, изложили алкохолу и дрогама. Више мушкараца који су наведени као тужени негирали су кривицу.
Неке групе такође планирају да организују седмочасовни протест у среду у знак солидарности са непознатом особом, ако је судити по фотографијама који се дијеле на друштвеним мрежама за догађај.
Тужба коју је Доу поднијела прошлог мјесеца против универзитета, братства Чи Фи, седам чланова братства и других тврди да школа није успјела да је заштити и адекватно казни оптужене студенте. Посљедице које су услиједиле покренуле су питања о томе како је спроведена истрага полиције, како је окружни тужилац донео одлуку да не подигне оптужницу и да ли су интерна истрага школе и наредне мјере отишле довољно далеко.
Овај потез долази само неколико дана након што је предсједник Корнела, Мајкл Котликоф, објавио видио саопштење у којем обећава даљу провјеру и одговоре заједници, рекавши да Доова наводна искуства покрећу "срцепарајућа и узнемирујућа питања о сексуалном нападу, дехуманизацији и аспектима културе забава, алкохола и употребе дрога".
Котликоф је рекао да подржава одлуку гувернера да кривичну истрагу преда државном тужиоцу Њујорка и поздравља независну ревизију Корнеловог поступања у случају из 2024. године од стране спољне адвокатске фирме.
До сада је приближно 40 сенатора изразило подршку резолуцији о изгласавању неповјерења универзитетској администрацији, рекао је Ортиз за ЦНН. Сенат функционише као главно законодавно савјетодавно и ревизионо тијело које представља универзитетски факултет и има преко 75 чланова са правом гласа. Ортиз, који предаје на Корнелу од јесени 2024. године, рекао је да су члановима факултета обраћали студенти који су дијелили своја искуства сексуалног напада.
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"Уморни смо од сексуалних напада који су се догодили нашим студентима. Уморни смо од неактивности администрације по овом питању, и не само наши садашњи студенти, већ и бивши студенти, алумни који су заправо дали новац овом универзитету, су презасити тога", рекао је Ортиз.
Током демонстрација у понедјељак на кампусу, студенти и други држали су транспаренте на којима је писало "Правда за сваку недовољно познату особу"; "Администрација Корнела издаје преживјеле, подноси оставку сада"; и "Ово је женски бес. Да ли нас чујете?"
Сабрина Карим, ванредна професорка на Корнеловом одјељењу за владу и међу професорима који су говорили на скупу, рекла је да је повјерење нарушено.
"Морамо се ненасилно ујединити као заједница да бисмо захтијевали промјене и осигурали да се ови основни принципи испуњавају", рекла је.
Друга професорка, Џулија Чанг, рекла је да људи кажу да Корнел има културу силовања, али да се она не слаже с тиме.
"Али ова изјава може учинити да силовање звучи неизбјежно. Силовање не би требало да буде неизбјежно", рекла је она.
Раније у понедјељак, анонимни активисти су разбили стаклена врата и на зидовима административне зграде на кампусу исписали поруке, укључујући "разбијте патријархат", објавио је лист Корнел Дејли Сан.
"Вандализам је под истрагом", саопштила је школа.
(телеграф)
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