Тинејџерка силована испод моста усред бијела дана

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је ухапшен након што је тинејџерка наводно силована испод моста у близини фудбалског стадиона у ужасном нападу усред бијела дана.
Полиција је позвана након пријаве о силовању на Њусадском мосту у Норичу у уторак послије подне.
Мушкарац у тридесетим годинама накнадно је ухапшен под сумњом да је починио силовање, саопштила је полиција. Он је пребачен у Полицијски истражни центар у Вајмондхаму ради испитивања.
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Испод моста, који се налази на свега неколико минута хода од стадиона Кероу роуд, постављен је форензички шатор.
Мост је био блокиран полицијском траком док су припадници полиције истраживали пријављени инцидент. Шатор је у међувремену уклоњен, а блокада је подигнута, преноси Сан.
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