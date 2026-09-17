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Тинејџерка силована испод моста усред бијела дана

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17.09.2026 08:28

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Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Фото: Pexels/Sam Pineda

Мушкарац је ухапшен након што је тинејџерка наводно силована испод моста у близини фудбалског стадиона у ужасном нападу усред бијела дана.

Полиција је позвана након пријаве о силовању на Њусадском мосту у Норичу у уторак послије подне.

Мушкарац у тридесетим годинама накнадно је ухапшен под сумњом да је починио силовање, саопштила је полиција. Он је пребачен у Полицијски истражни центар у Вајмондхаму ради испитивања.

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Испод моста, који се налази на свега неколико минута хода од стадиона Кероу роуд, постављен је форензички шатор.

Мост је био блокиран полицијском траком док су припадници полиције истраживали пријављени инцидент. Шатор је у међувремену уклоњен, а блокада је подигнута, преноси Сан.

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Тагови :

Злостављање

Силовање

тинејџерка

хапшење

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