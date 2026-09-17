Ништа више неће бити исто: Због ове појаве Британија уводи ригорозне мјере за ђаке

Аутор:АТВ редакција
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Власти у Великој Британији уводе нова правила за сузбијање мизогиније у школама, обучавајући наставнике и пружајући подршку ученицима.
Власти у Великој Британији ријешене су да уведу нова правила понашања код школске дјеце и тако сузбију мизогинију у учионици, односно нетрпељивост и недолично понашање према дјевојчицама.
Идеја је да наставници прођу кроз обуку како да препознају мизогинију, а да ученици који представљају висок ризик буду упућени на курсеве за промјену понашања, у оквиру дуго очекиване владине стратегије чији је циљ да се насиље над женама и дјевојчицама преполови током наредне деценије.
Такође, наставници ће проћи и кроз обуку о темама као што су пристанак и опасности дијељења интимних фотографија. Пакет вриједан 20 милиона фунти такође ће омогућити наставницима обуку о томе како да препознају позитивне узоре и како да оспоравају нездраве митове о женама и партнерским односима.
Биће уведена и нова телефонска линија за тинејџере, на којој ће моћи да добију подршку због забринутости у вези са злостављањем у сопственим партнерским односима.
Влада се нада да ће, рјешавањем раних узрока мизогиније, спријечити да млади мушкарци касније постану насилни злостављачи.
Према новим плановима, школе ће ученике који представљају висок ризик упућивати на додатну његу и подршку, укључујући курсеве за промјену понашања усмјерене на рјешавање њихових предрасуда према женама и дјевојчицама.
Министарка задужена за заштиту дјеце и рањивих особа, Џес Филипс, описала је насиље над женама и дјевојчицама као "националну ванредну ситуацију" и додала да је циљ владе да буде "толико амбициозна да промијенимо културу".
Портпаролка Либералнох демократа за питања жена и равноправности, Мари Голдман, поздравила је обуку наставника, али је рекла да, уколико она не буде праћена мјерама за "адекватно регулисање садржаја на интернету", нема сумње да ће пропасти.
Филипс је рекла да ће влада сарађивати са технолошким компанијама како би се дјеци онемогућило да снимају, гледају или дијеле наге фотографије путем "филтера за детекцију нагости".
Порески обвезници ће финансирати 16 милиона фунти овог програма, док влада наводи да блиско сарађује са филантропима и другим партнерима на фонду за иновације из којег би требало да буде обезбијеђено преосталих 4 милиона фунти.
Финансирање се односи на трогодишњи период обухваћен ревизијом јавне потрошње, преноси Мондо.
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