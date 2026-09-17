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Tрамп: Надам се да се ближи крај рата са Ираном

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17.09.2026 07:20

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Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да се нада да се ближи крај рата са Ираном, који је ушао у седми мјесец, док се, према извештају портала Аксиос, очекује да ће се следеће недјеље састати са лидерима земаља Залива на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку.

"Надам се да се ближимо крају рата", рекао је Трамп новинарима и додао да Иран жели договор и да ће се видјети како ће се ситуација одвијати, пренио је Ројтерс.

Трамп је рекао и да је информације од Ирана добио "директно", али није изнио детаље.

Аксиос је, позивајући се на неименоване изворе, објавио да би састанак Трампа са лидерима или министрима спољних послова Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата, Катара, Бахреина, Кувајта и Омана могао да буде усмјерен на планове САД за стратегију након завршетка рата.

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Стејт департмент и Бела кућа нису одговорили на захтјев за коментар.

Рат је почео 28. фебруара, када су САД и Израел напали Иран, након чега је Техеран узвратио ударима на Израел и земље Залива у којима се налазе америчке базе.

Трамп је као један од циљева рата навео слабљење нуклеарних капацитета Ирана.

Иран тврди да нема нуклеарно оружје, те да је његов програм обогаћивања уранијума намијењен мирнодопским сврхама.

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