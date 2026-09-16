Унук принцезе Катарине од Грчке пронађен мртав: Николас служио у БиХ, гурнуо жену под аутобус...

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетчетворогодишњи Николас Брандрам, унук принцезе Катарине од Грчке и Данске, касније познате као лејди Кетрин Брандрам, пронађен је мртав у свом дому у западном Лондону.
Метрополитанска полиција Лондона саопштила је да је Брандрам пронађен без свијести у свом дому у Чизвику у уторак увече, 15. септембра. Полицајци и екипа Лондонске службе хитне помоћи (London Ambulance Service) стигли су на лице мјеста у 19.12 часова, међутим, код 44-годишњака је констатована смрт.
„Његова најближа родбина је обавијештена. У овој фази његова смрт се третира као неочекивана, али се не вјерује да постоје сумњиве околности“, навела је Метрополитанска полиција, према писању британског листа „Мирор“ (Mirror).
Θρίλερ με τον εγγονό της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας, βρέθηκε νεκρός στα 44 του #protothema https://t.co/eu3MjVyNBS pic.twitter.com/KH5GSCyaEI— Protothema.gr (@protothema) September 16, 2026
Његово име није било објављено док је истрага била у току, али су власти сада дозволиле да буде објављено након његове смрти.
Унук принцезе био је повезан са случајем у којем је једна жена гурнута пред аутобус.
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Случај са моста Путни изазвао је огромну пажњу јавности у Великој Британији. У мају 2017. године мушкарац који је џогирао преко моста Путни у Лондону снимљен је сигурносним камерама како гура једну жену према коловозу, управо у тренутку када се приближавао аутобус.
Возач аутобуса успио је да реагује у посљедњем тренутку и избјегне жену, која је тако избјегла вјероватно веома тешке повреде. Снимак је обишао свијет, а непознати починилац је у британским медијима добио надимак „Гурач са моста Путни“.
EXCLUSIVE: A multi-millionaire banker descended from royalty has been arrested by police hunting the 'Putney Pusher', the Daily Mail can exclusively reveal.— Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026
The suspect was detained today at his £1.4million home in west London.
A director at a private bank, he is a decorated… pic.twitter.com/GR9Enr2UpD
Упркос вишегодишњој истрази и великој медијској пажњи коју је случај привукао, идентитет мушкарца који се види на снимку није коначно утврђен. Брандрам је био предмет истраге као осумњичени у оквиру овог веома познатог случаја.
Ниједан осумњичени никада није оптужен, а истрага је затворена 2018. године, прије него што су нове информације довеле до Брандрамовог хапшења током љета ове године.
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Тек прошле седмице детективи су саопштили да је Брандрам пуштен док је истрага против њега и даље била у току, а спровођене су и додатне истражне радње.
Брандрамов отац, Пол Брандрам, био је једино дијете принцезе Катарине од Грчке и Данске и мајора Ричарда Кембела Ендруа Брандрама, који је служио у британској војсци током Другог свјетског рата.
Принцеза Катарина била је праунука краљице Викторије и прва рођака принца Филипа. Рођена је 4. маја 1913. године, а преминула је 2. октобра 2007. Била је шесто дијете и трећа кћерка краља Константина I од Грчке и Софије од Пруске, сестра три грчка краља и краљице Румуније.
Λονδίνο: Νεκρός στα 44 του ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης - Η εμπλοκή στο «Putney Pusher»https://t.co/piWO8gJaJO— ink Cyprus (@inkcyprus) September 16, 2026
Године 1941, након њемачке инвазије на Грчку, побјегла је са својим братом Полом и његовом супругом Фредериком на Крит, а одатле у Египат и Јужну Африку. Катарина је радила као медицинска сестра у болници у Кејптауну. Четири године није имала вијести о својој сестри Хелени, краљици мајци Румуније.
Послије рата вратила се у Енглеску и 1947. године удала за мајора Ричарда Брандрама (5. август 1911 – 5. април 1994), рагбисту. Пар се упознао на броду ХМС „Асканија“, када су се обоје враћали у Енглеску из Александрије. Брандрам је служио у Багдаду.
Као и његов отац, Николас је имао успјешну каријеру у лондонском Ситију, радећи у водећој брокерској кући „КилиК&Ко“ (Kilik&Co) и израелској банци „Банк Леуми“ (Bank Leumi), прије него што је прешао у ХСБЦ, гдје је управљао имовином богатих појединаца.
Такође је служио као капетан у британској војсци и био распоређен у мисије у Ираку, БиХ и Авганистану.
(Телеграф)
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