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Срушио се мали авион у Алпима, погинуло троје људи

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16.09.2026 20:20

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Алпи су заједнички назив за највиши планински масив у Европи,који је протеже од Аустрије и Словеније на истоку, кроз Италију, Швајцарску, Лихтенштајн и Њемачку до Француске на западу.
Фото: pexels/Flavien Beauvais

Троје људи је погинуло, када је њихов мали авион ударио у планинску падину у швајцарским Алпима, саопштила је данас полиција кантона Вале.

Полиција је саопштила да је у току идентификација жртава јучерашње несреће, преноси ДПА.

Авион типа "сирус" са једним мотором полетио је из Лугана у кантону Тичино и имао међустајање у Сиону, одакле је пилот намјеравао да настави лет ка Буохсу.

Авион, са четири сједишта, ударио је затим у планинску падину и срушио се касно јуче у близини мјеста Лојкербад.

Мјештани су обавијестили хитне службе након што су видјели дим који се дизао из тог подручја.

Спасилачке екипе су стигле на лице мјеста и утврдиле да су сво троје људи у летјелици погинули, преноси Срна.

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Тагови :

Алпи

Срушио се авион

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