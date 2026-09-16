Срушио се мали авион у Алпима, погинуло троје људи

Аутор:АТВ редакција
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Троје људи је погинуло, када је њихов мали авион ударио у планинску падину у швајцарским Алпима, саопштила је данас полиција кантона Вале.
Полиција је саопштила да је у току идентификација жртава јучерашње несреће, преноси ДПА.
Авион типа "сирус" са једним мотором полетио је из Лугана у кантону Тичино и имао међустајање у Сиону, одакле је пилот намјеравао да настави лет ка Буохсу.
Авион, са четири сједишта, ударио је затим у планинску падину и срушио се касно јуче у близини мјеста Лојкербад.
Мјештани су обавијестили хитне службе након што су видјели дим који се дизао из тог подручја.
Спасилачке екипе су стигле на лице мјеста и утврдиле да су сво троје људи у летјелици погинули, преноси Срна.
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